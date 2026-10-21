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Okulda Bugün Ne Giysem Diyenlere: Kampüs İçin 10 Farklı Kombin Fikri

etiket Okulda Bugün Ne Giysem Diyenlere: Kampüs İçin 10 Farklı Kombin Fikri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
21.10.2026 - 16:01
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Sabah alarmını üç kez erteleyip gardırobun karşısında “Giyecek hiçbir şeyim yok!” diye kriz yaşayanlar, toplanın! Kampüste hem “fazla uğraşmamış ama aşırı cool” görünmek hem de amfi sıralarında rahatça yayılmak mümkün. Üstelik bunun için saatlerce kombin düşünmenize de gerek yok.

Sabahın koşturmacasında işinizi kolaylaştıracak, kampüs stilinize biraz hareket katacak 10 farklı kombin fikrini bir araya getirdik.

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1. Alarmı duymayanlar oversized sweatshirt ve mom jean giyebilir.

1. Alarmı duymayanlar oversized sweatshirt ve mom jean giyebilir.

Sabah ilk derse 15 dakika kala uyandıysanız panik yapmanıza gerek yok. Oversized bir sweatshirt'ü favori mom jean'inizle eşleştirerek hem rahat hem de zahmetsiz bir görünüm elde edebilirsiniz. Beyaz sneaker'lar ve güneş gözlükleriyle tamamlanan bu kombin, hazırlanmak için fazla vakti olmayanların kurtarıcısı olabilir.

2. Ders çıkışı planı olanlar blazer ceket ve palazzo pantolon seçebilir.

2. Ders çıkışı planı olanlar blazer ceket ve palazzo pantolon seçebilir.

Ders biter bitmez arkadaşlarla kahve planınız varsa, gün boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bir kombin tercih edebilirsiniz. Bej tonlarında bir blazer ceket, geniş paça palazzo pantolon ve basic bir crop top ile hem kampüse hem de ders sonrası planlarınıza uyum sağlayan bir görünüm yakalayabilirsiniz.

3. Değişken havalara karşı çizgili hırka ve baggy jean giyebilirsiniz.

3. Değişken havalara karşı çizgili hırka ve baggy jean giyebilirsiniz.

Sabah üşütüp öğlen terleten kampüs havası için kat kat giyinmek oldukça pratik bir çözüm. Siyah-beyaz çizgili bir hırkayı bol kesim baggy jean ile tamamlayabilirsiniz. Yanınıza alacağınız bez çanta da kombine hem rahat hem de günlük bir hava katacaktır. Hava ısındığında hırkayı omuzlarınıza atarak kullanabilirsiniz.

4. Klasik tarzı sevenler uzun trençkot ve düz paça jean tercih edebilir.

4. Klasik tarzı sevenler uzun trençkot ve düz paça jean tercih edebilir.

Kampüs stilinin zamansız parçalarından biri olan trençkot, ne giyeceğinize karar veremediğiniz günlerde imdadınıza yetişebilir. Camel tonlarında uzun bir trençkotu düz paça mavi jean ve kanvas sneaker'larla tamamlayabilirsiniz. İçine basic bir tişört ya da ince bir kazak ekleyerek kombini havaya göre kolayca değiştirebilirsiniz.

5. Kolej havasını sevenler pileli etek ve bomber ceket kombinleyebilir.

5. Kolej havasını sevenler pileli etek ve bomber ceket kombinleyebilir.

Kampüs stiline biraz kolej havası katmak istiyorsanız pileli etek ve bomber ceket ikilisini deneyebilirsiniz. Ekose ya da düz renk bir eteği oversized bomber ceket, kolej çorapları ve loafer'larla tamamlayarak nostaljik ama güncel bir görünüm oluşturabilirsiniz. Özellikle kampüs fotoğrafları için de oldukça eğlenceli bir seçenek!

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6. Daha asi ve cool bir görünüm isteyenler deri ceket ve siyah jean giyebilir.

6. Daha asi ve cool bir görünüm isteyenler deri ceket ve siyah jean giyebilir.

Deri ceket ve siyah jean, kombin yapmak için fazla düşünmek istemediğiniz günlerde kullanabileceğiniz en pratik ikililerden biri. Siyah ya da kahverengi oversize bir deri ceketi, siyah yüksek belli jean ve postal botlarla tamamlayabilirsiniz. Basic bir tişört eklediğinizde ise kampüse çıkmaya hazırsınız.

7. Soğuk günlerde üşüyenler peluş mont ve triko pantolon tercih edebilir.

7. Soğuk günlerde üşüyenler peluş mont ve triko pantolon tercih edebilir.

Soğuk havalarda yataktan çıkmak bile yeterince zorken bir de kombin düşünmek istemiyorsanız, konforu ön plana çıkarabilirsiniz. Kahve veya krem tonlarında yumuşak dokulu bir peluş montu triko pantolon ve örgü bereyle tamamlayabilirsiniz. Rahat sneaker'lar ya da botlarla kombinlediğinizde hem sıcak hem de günlük bir görünüm elde edebilirsiniz.

8. Vakit kaybetmek istemeyenler toprak tonlarında bir kombin yapabilir.

8. Vakit kaybetmek istemeyenler toprak tonlarında bir kombin yapabilir.

Sabahları farklı renkleri birbiriyle eşleştirmekle uğraşmak istemiyorsanız, aynı renk ailesinden parçaları bir araya getirebilirsiniz. Bej bir triko kazak, taba tonlarında pantolon ve kahverengi bir çanta ile kolayca uyumlu bir görünüm oluşturabilirsiniz. Üstelik bu kombin, hazırlanmak için yalnızca birkaç dakikanız olduğunda da kurtarıcı olabilir.

9. Retro bir hava isteyenler denim parçaları bir araya getirebilir.

9. Retro bir hava isteyenler denim parçaları bir araya getirebilir.

Doksanlar ve 2000'ler modasının sevilen parçalarından denim, kampüs stilinde de kendine rahatlıkla yer buluyor. Oversized bir kot ceketi farklı tonda bir jean ile kombinleyebilirsiniz. İçine giyeceğiniz beyaz basic tişört ve sneaker'larla görünümü tamamladığınızda hem rahat hem de enerjik bir stil elde edebilirsiniz.

10. Sınav haftasında olanlar hoodie ve biker tayt giyebilir.

10. Sınav haftasında olanlar hoodie ve biker tayt giyebilir.

Vize ve final haftalarında öncelik belli: Rahatlık! Kütüphane, derslik ve kampüs arasında mekik dokuduğunuz yoğun günlerde bol bir hoodie ile biker taytı bir araya getirebilirsiniz. Yüksek tabanlı sneaker'larla tamamlayacağınız bu kombin, uzun çalışma saatlerinde rahat hareket etmenizi sağlarken günlük stilinizden de ödün vermemenize yardımcı olur.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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