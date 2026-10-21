Okulda Bugün Ne Giysem Diyenlere: Kampüs İçin 10 Farklı Kombin Fikri
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Sabah alarmını üç kez erteleyip gardırobun karşısında “Giyecek hiçbir şeyim yok!” diye kriz yaşayanlar, toplanın! Kampüste hem “fazla uğraşmamış ama aşırı cool” görünmek hem de amfi sıralarında rahatça yayılmak mümkün. Üstelik bunun için saatlerce kombin düşünmenize de gerek yok.
Sabahın koşturmacasında işinizi kolaylaştıracak, kampüs stilinize biraz hareket katacak 10 farklı kombin fikrini bir araya getirdik.
1. Alarmı duymayanlar oversized sweatshirt ve mom jean giyebilir.
2. Ders çıkışı planı olanlar blazer ceket ve palazzo pantolon seçebilir.
3. Değişken havalara karşı çizgili hırka ve baggy jean giyebilirsiniz.
4. Klasik tarzı sevenler uzun trençkot ve düz paça jean tercih edebilir.
5. Kolej havasını sevenler pileli etek ve bomber ceket kombinleyebilir.
6. Daha asi ve cool bir görünüm isteyenler deri ceket ve siyah jean giyebilir.
7. Soğuk günlerde üşüyenler peluş mont ve triko pantolon tercih edebilir.
8. Vakit kaybetmek istemeyenler toprak tonlarında bir kombin yapabilir.
9. Retro bir hava isteyenler denim parçaları bir araya getirebilir.
10. Sınav haftasında olanlar hoodie ve biker tayt giyebilir.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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