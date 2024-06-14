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Ödüllü SEO Danışmanı Çağatay Yazıcı’nın Kariyer Yolculuğuna Yakından Bakıyoruz!

Ödüllü SEO Danışmanı Çağatay Yazıcı’nın Kariyer Yolculuğuna Yakından Bakıyoruz!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
14.06.2024 - 19:25

Dijital pazarlama ajansı Markethinkers’ın Global SEO Direktörü olan Çağatay Yazıcı, ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmiş bir pazarlama uzmanı olarak öne çıkıyor. Yazıcı, deneyimini ve bilgi birikimini hem sosyal mecralarda hem de üniversitelerdeki konuşmalarında pazarlama meraklılarıyla paylaşarak dijital pazarlamanın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunuyor. Global çapta 9 farklı ödüle sahip olan Markethinkers’ın SEO departmanının büyümesinde ve ödül kazanımında Çağatay Yazıcı’nın önemli katkıları olduğu biliniyor. Yazıcı, iddialı adımlarla ilerleyerek sektördeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

SEO Çalışmaları ve Daha Fazlası: Başarıya Doğru İlk Adımlar

SEO Çalışmaları ve Daha Fazlası: Başarıya Doğru İlk Adımlar

Çağatay Yazıcı, 2017 yılında Işık Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun oldu. Kariyerine start-up dünyasında başlayarak iki yıl boyunca SEO ve içerik pazarlama alanlarında deneyim kazandı. Yurt dışı odaklı projelerde çalıştı ve üniversitelerin de dâhil olduğu çeşitli etkinliklerde konuşmacı olarak yer aldı. Ardından ajans dünyasına geçerek bir yıl boyunca Türkiye’nin önde gelen markalarına SEO danışmanlığı yaptı.

SEO çalışmalarıyla kurumsal alanda da deneyim kazanan Yazıcı, Türkiye’de ve İngiltere’de yürütülen çeşitli SEO çalışmalarını yönetti. Son üç yıldır da Markethinkers ajansında Global SEO Direktörü pozisyonunda görev alıyor. Yazıcı, kariyerinin başında sektöre karşı oluşan ilgisini “Üniversite yıllarımda pazarlamaya olan ilgim ve dijital dünyanın yükselişi, beni dijital pazarlama alanına yöneltti. Sürekli değişen ve dinamik yapısıyla arama motoru optimizasyonu (SEO), her marka için farklı stratejiler geliştirmemizi sağlıyor ve bu da kariyerimi heyecan verici hâle getiriyor. Bu alanda çalışmak, sürekli öğrenme ve kendimi geliştirme fırsatları sunuyor, böylece her gün yeni bilgiler edinerek kendimi daha da ileriye taşıyabiliyorum.” sözleriyle ifade ediyor.

Markethinkers’ın Kuruluş ve Yükselişi

Markethinkers’ın Kuruluş ve Yükselişi

Markethinkers, 2017 yılında Dilara Savaşçı Yazıcı tarafından Türkiye’deki pazarlama bilincini artırmak amacıyla bir pazarlama blogu olarak kuruldu. Şirket, kuruluşundan 3 yıl sonra –2020’nin ikinci yarısında– sektördeki kalite ve bütçe dostu hizmet eksiğini doldurmak amacıyla içerik pazarlama hizmeti sunan bir ajans olarak devam etmeye karar verdi. 

2021’de, Markethinkers ile çalışan Avansas ve SEO uzmanı Çağatay Yazıcı, geliştirdikleri SEO stratejileriyle önemli başarılar elde etti ve ortaya bir vaka çalışması çıktı. Söz konusu çalışmalar sayesinde bu iki ekip, globalde, İngiltere’de ve Avrupa’da olmak üzere toplamda üç farklı ödül kazandı, iki kez de finalist olmayı başardı. Bu başarılar, Markethinkers’ın sektördeki konumunu güçlendirdi ve Çağatay Yazıcı’nın dijital pazarlama alanında tanınmasını sağladı. Akabinde Çağatay Yazıcı’nın Markethibkers ekibine katılmasıyla SEO danışmanlığı hizmeti de sunulmaya başlandı.

Yazıcı’nın Başarıya Bakış Açısı: Özgünlük ve Yaratıcılık

Dijital pazarlama ve SEO çalışmalarında uzmanlaşmış bir yönetici olan Yazıcı’nın başarıya bakışını incelemek, bu alanda ilerlemek isteyenler için oldukça değerli bilgiler sunuyor. Yazıcı’ya göre dijital pazarlamada güçlü bir başlangıç yapmak için en iyi yöntem, sorun çözme odaklı bir yaklaşımı benimsemekten geçiyor. Düşük riskli bir projeyle başlayarak sorunu tanımlamanın ve ardından çeşitli taktiklerle çözüme ulaşmanın, başarı için ideal bir yol olduğuna inanıyor.

Yazıcı, uygulanan stratejilerin etkinliğini ölçmek ve gerekirse düzeltmek için analitik geri bildirim mekanizmasının kullanılmasını tavsiye ediyor. Bu yaklaşımın pratik deneyimlerin hem bilgi dağarcığına katkı sağlayacağını hem de kariyer yolculuğunda işe yarayacak somut örnekler oluşturmaya yardımcı olacağını düşünüyor.

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