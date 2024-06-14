Ödüllü SEO Danışmanı Çağatay Yazıcı’nın Kariyer Yolculuğuna Yakından Bakıyoruz!

Markethinkers, 2017 yılında Dilara Savaşçı Yazıcı tarafından Türkiye’deki pazarlama bilincini artırmak amacıyla bir pazarlama blogu olarak kuruldu. Şirket, kuruluşundan 3 yıl sonra –2020’nin ikinci yarısında– sektördeki kalite ve bütçe dostu hizmet eksiğini doldurmak amacıyla içerik pazarlama hizmeti sunan bir ajans olarak devam etmeye karar verdi.

2021’de, Markethinkers ile çalışan Avansas ve SEO uzmanı Çağatay Yazıcı, geliştirdikleri SEO stratejileriyle önemli başarılar elde etti ve ortaya bir vaka çalışması çıktı. Söz konusu çalışmalar sayesinde bu iki ekip, globalde, İngiltere’de ve Avrupa’da olmak üzere toplamda üç farklı ödül kazandı, iki kez de finalist olmayı başardı. Bu başarılar, Markethinkers’ın sektördeki konumunu güçlendirdi ve Çağatay Yazıcı’nın dijital pazarlama alanında tanınmasını sağladı. Akabinde Çağatay Yazıcı’nın Markethibkers ekibine katılmasıyla SEO danışmanlığı hizmeti de sunulmaya başlandı.

Yazıcı’nın Başarıya Bakış Açısı: Özgünlük ve Yaratıcılık

Dijital pazarlama ve SEO çalışmalarında uzmanlaşmış bir yönetici olan Yazıcı’nın başarıya bakışını incelemek, bu alanda ilerlemek isteyenler için oldukça değerli bilgiler sunuyor. Yazıcı’ya göre dijital pazarlamada güçlü bir başlangıç yapmak için en iyi yöntem, sorun çözme odaklı bir yaklaşımı benimsemekten geçiyor. Düşük riskli bir projeyle başlayarak sorunu tanımlamanın ve ardından çeşitli taktiklerle çözüme ulaşmanın, başarı için ideal bir yol olduğuna inanıyor.

Yazıcı, uygulanan stratejilerin etkinliğini ölçmek ve gerekirse düzeltmek için analitik geri bildirim mekanizmasının kullanılmasını tavsiye ediyor. Bu yaklaşımın pratik deneyimlerin hem bilgi dağarcığına katkı sağlayacağını hem de kariyer yolculuğunda işe yarayacak somut örnekler oluşturmaya yardımcı olacağını düşünüyor.