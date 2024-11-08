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O Gece Sen de Orada Olmak İster misin? Bilet Ödüllü Pantene Altın Kelebek Testi Burada!

O Gece Sen de Orada Olmak İster misin? Bilet Ödüllü Pantene Altın Kelebek Testi Burada!

Pantene
Pantene - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 17:23

Hazırsanız 50. Pantene Altın Kelebek için geri sayım başladı! Bu sene de kim ne giymiş, ne şovlar yapılmış, kim hangi ödülü kazanmış ve ödül konuşmasında neler anlatmış hepsini heyecanla bekliyoruz! Eğer sen de bizim gibi sıkı bir Pantene Altın Kelebek takipçisiysen bu testte hünerleri göster bakalım!

Testin sonunda ise 50. Pantene Altın Kelebek'e katılma şansını nasıl yakalayacağını anlatacağız! 

O zaman haydi testi çözmeye başla!

1. Nostaljik bir soruyla başlayalım... İlk Pantene Altın Kelebek ne zaman dağıtılmıştı?

1. Nostaljik bir soruyla başlayalım... İlk Pantene Altın Kelebek ne zaman dağıtılmıştı?

2. Bir ilkle daha devam edelim. İlk En İyi YouTuber Ödülü'nü kim kazanmıştı?

3. 2023'te reyting savaşlarında rekabet eden bu iki diziden hangisi En İyi Dizi Ödülü'ne sahip olmuştu?

4. Melis Sezen bir dönem dilimizden düşmeyen "Bunun tutuyorum çünkü elimde şu an" cümlesini hangi ödülü kazandıktan sonra söylemişti?

5. İrem Derici geçen sene 49. Pantene Altın Kelebek'teki büyüleyici performansında bu şarkılardan hangisini söylememişti?

6. Oyunculuklarıyla kalbimizi çalmayı başaran bu oyunculardan hangisi en genç yaşta En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı?

7. Son olarak 2023'te Yılın Şarkısı seçilerek Pantene Altın Kelebek Ödülü'nün kazananını da soralım!

7. Son olarak 2023'te Yılın Şarkısı seçilerek Pantene Altın Kelebek Ödülü'nün kazananını da soralım!

Verdiğin cevaplardan anladığımız kadarıyla o gece sen de orada olup bu heyecana ortak olmayı hak ediyorsun!

Verdiğin cevaplardan anladığımız kadarıyla o gece sen de orada olup bu heyecana ortak olmayı hak ediyorsun!

Bunun için yapman gerekenler basit, herhangi bir kanaldan aldığın bir Pantene ürününün fişini buraya yükleyip yarışmaya hak kazan. Ardından yarışmada en doğru cevapları en hızlı veren 4 kişiden biri ol ve biletini kap!