O Gece Sen de Orada Olmak İster misin? Bilet Ödüllü Pantene Altın Kelebek Testi Burada!

Hazırsanız 50. Pantene Altın Kelebek için geri sayım başladı! Bu sene de kim ne giymiş, ne şovlar yapılmış, kim hangi ödülü kazanmış ve ödül konuşmasında neler anlatmış hepsini heyecanla bekliyoruz! Eğer sen de bizim gibi sıkı bir Pantene Altın Kelebek takipçisiysen bu testte hünerleri göster bakalım!

Testin sonunda ise 50. Pantene Altın Kelebek'e katılma şansını nasıl yakalayacağını anlatacağız!

O zaman haydi testi çözmeye başla!