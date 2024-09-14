O El Telefona Kaçmasın: Ders Çalışırken Odağını Kaybetmemek İçin Yapman Gereken 10 Şey

Pomodoro tekniği gibi zaman yönetimi stratejilerini uygulayarak çalışma sürenizi belirli periyotlara bölebilirsiniz. Bu teknik, 25 dakika çalışma ve ardından 5 dakika mola verilmesini öneriyor. Bu döngü dört kez tekrarlandıktan sonra, 15-30 dakika civarında daha uzun bir mola veriliyor. Bu şekilde, belirli aralıklarla kısa molalar vererek zihninizi tazeleyebilir ve odağınızı koruyabilirsiniz.