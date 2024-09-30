North Wild, Outdoor Awards'ta Yerli Üretim Outdoor Ayakkabısı Kategorisinde Üçüncülük Ödülünü Kazandı
North Wild, Outdoor Awards'ta Yerli Üretim Outdoor Ayakkabısı Kategorisinde Üçüncülük Ödülünü Kazandı
Outdoor sektörünün en prestijli ödül törenlerinden biri olan 'Outdoor Awards', bu yıl yerli üretim outdoor ayakkabısı kategorisinde ilk kez ödül verdi. North Wild, sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve kalite standartlarıyla dikkat çekerek bu kategoride üçüncülük ödülüne layık görüldü.
“Bu Ödül, Emeğimizin Karşılığı”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın