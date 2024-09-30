North Wild, Outdoor Awards'ta Yerli Üretim Outdoor Ayakkabısı Kategorisinde Üçüncülük Ödülünü Kazandı

North Wild, ödül sonrası başarılarını duyurmak için kapsamlı bir medya stratejisi hazırladı. Web sitesinde 'Basında Biz' adlı bir sayfa oluşturacak ve basında yer aldığı haberleri bu sayfada toplayacak. Ayrıca, bir blog içeriği ile bu başarısını detaylandıracak ve sosyal medya kanallarında ödülü duyuracak. Bu sayede, ödülün getirdiği ivmeyi kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

“Yenilikçi Çözümler Üretmeye Devam Edeceğiz”

Son olarak Selim Demir, North Wild’ın gelecek planlarına değinerek şunları ekledi:

“Outdoor sektörü, sürekli yenilik gerektiren dinamik bir sektör. Biz de bu dinamiklere ayak uydurarak, inovatif çözümler ve kaliteli ürünler üretmeye devam edeceğiz. Yeni projelerimiz ve büyüme hedeflerimizle sektördeki öncü konumumuzu koruyacağız.”

North Wild, outdoor sektöründe emin adımlarla yoluna devam ederken, kazandığı bu ödül, firmanın yerli üretimdeki başarısının ve yenilikçi yaklaşımının bir simgesi olarak sektörde fark yaratmaya devam edecek.