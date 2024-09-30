Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
North Wild, Outdoor Awards'ta Yerli Üretim Outdoor Ayakkabısı Kategorisinde Üçüncülük Ödülünü Kazandı

North Wild, Outdoor Awards'ta Yerli Üretim Outdoor Ayakkabısı Kategorisinde Üçüncülük Ödülünü Kazandı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
30.09.2024 - 11:50

Outdoor sektörünün en prestijli ödül törenlerinden biri olan 'Outdoor Awards', bu yıl yerli üretim outdoor ayakkabısı kategorisinde ilk kez ödül verdi. North Wild, sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve kalite standartlarıyla dikkat çekerek bu kategoride üçüncülük ödülüne layık görüldü.

“Bu Ödül, Emeğimizin Karşılığı”

“Bu Ödül, Emeğimizin Karşılığı”

North Wild CEO'su Selim Demir, ödül töreninde yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

'Yerli üretim outdoor ayakkabısı kategorisinde aldığımız bu ödül, ekibimizin ve üretim süreçlerimizin kalitesini bir kez daha kanıtlamış oldu. Türkiye’de outdoor ayakkabı, su geçirmez bot, waterproof ve darbe emici taban teknolojilerinde akıllarda yer etmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Bu ödül, kısa sürede yakaladığımız bu başarının bir simgesi ve daha fazlasını başarmak için bizi teşvik ediyor.'

Yerli Üretim Kategorisi İlk Kez Açıldı!

Yerli Üretim Kategorisi İlk Kez Açıldı!

Bu yıl ilk kez ödül töreninde yer alan “Yerli Üretim Outdoor Ayakkabısı” kategorisi, Türkiye’de yerli üretimin gücünü ve inovasyonunu ortaya koymayı amaçlıyor. North Wild, bu kategoride ödül alarak su geçirmez (waterproof) ve darbe emici taban teknolojisine sahip ürünleriyle fark yaratmayı başardı.

Outdoor Türkiye Platformu’ndan Sektöre Önemli Katkı

Outdoor Türkiye Platformu’ndan Sektöre Önemli Katkı

Ödülü veren Outdoor Türkiye Platformu, doğaya ve çevreye duyarlı projeleri teşvik ederek, sektördeki firmaların sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını ödüllendiriyor. Her yıl düzenlenen bu etkinlik, firmaların doğaya olan katkılarını ve inovatif çözümlerini ön plana çıkararak sektörün gelişimine büyük katkı sağlıyor. North Wild, bu prestijli ödülle sektördeki liderliğini ve çevreye duyarlı üretim anlayışını bir kez daha tescillemiş oldu.

“Doğru Yolda Olduğumuzun Göstergesi”

“Doğru Yolda Olduğumuzun Göstergesi”

Selim Demir, North Wild’ın ödüle layık görülmesini şöyle değerlendirdi:

“Bu ödül, doğru yolda olduğumuzu gösteren en somut kanıtlardan biri. Kısa sürede kazandığımız güvenilirlik ve bilinirlik ile Türkiye’deki yerli outdoor ayakkabı üreticileri arasında ilk üçte yer almak, bizi daha fazla kişiye ulaşmak için teşvik ediyor. Üretim kapasitemizi ve inovasyonumuzu artırarak sektördeki yerimizi sağlamlaştırmaya devam edeceğiz.”

Ödül Töreni: Outdoor Tutkunları Nefes Orman’da Buluştu

Ödül Töreni: Outdoor Tutkunları Nefes Orman’da Buluştu

21 Eylül akşamı, Nefes Orman’da gerçekleştirilen ödül töreninde, doğa ve outdoor tutkunları bir araya geldi. Törene bürokratik isimlerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve outdoor sektörünün önde gelen markaları katıldı. Bu özel etkinlik, doğaya katkı sağlayan projelerin ve markaların kutlanmasını sağlarken, outdoor sektöründe yenilikçi yaklaşımların da ön plana çıkmasına vesile oldu.

North Wild’ın Gelecek Hedefleri: “Üretim Kapasitemizi Artıracağız”

North Wild’ın Gelecek Hedefleri: “Üretim Kapasitemizi Artıracağız”

North Wild, ödül sonrası hedeflerini büyütmeye devam ediyor. Gelecek dönemde üretim kapasitesini artırmayı ve ürün çeşitliliğini genişletmeyi planlayan firma, yeni koleksiyonlar ve beden aralığını genişletecek modellerle daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Özellikle 45 ve üzeri numaralara olan talebi karşılamak için yeni sezonda bazı modellerde bu ihtiyacı gidermeyi planlıyor.

“Cesaretli ve Yenilikçi Yaklaşımımızla Fark Yaratıyoruz”

“Cesaretli ve Yenilikçi Yaklaşımımızla Fark Yaratıyoruz”

Selim Demir, yerli üretimin zorluklarına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de yerli üretim yapmak, özellikle outdoor gibi zorlu bir sektörde, büyük bir cesaret ve kararlılık gerektiriyor. Çin gibi büyük üreticilerin olduğu bir pazarda, inovatif ve kaliteli ürünler sunmak için sürekli yenilikleri takip ediyoruz. Bu cesaretli ve yenilikçi yaklaşımımızla sektörde fark yaratmayı başardık.”

Medya Stratejisi: Başarımızı Paylaşacağız

Medya Stratejisi: Başarımızı Paylaşacağız

North Wild, ödül sonrası başarılarını duyurmak için kapsamlı bir medya stratejisi hazırladı. Web sitesinde 'Basında Biz' adlı bir sayfa oluşturacak ve basında yer aldığı haberleri bu sayfada toplayacak. Ayrıca, bir blog içeriği ile bu başarısını detaylandıracak ve sosyal medya kanallarında ödülü duyuracak. Bu sayede, ödülün getirdiği ivmeyi kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

“Yenilikçi Çözümler Üretmeye Devam Edeceğiz”

Son olarak Selim Demir, North Wild’ın gelecek planlarına değinerek şunları ekledi:

“Outdoor sektörü, sürekli yenilik gerektiren dinamik bir sektör. Biz de bu dinamiklere ayak uydurarak, inovatif çözümler ve kaliteli ürünler üretmeye devam edeceğiz. Yeni projelerimiz ve büyüme hedeflerimizle sektördeki öncü konumumuzu koruyacağız.”

North Wild, outdoor sektöründe emin adımlarla yoluna devam ederken, kazandığı bu ödül, firmanın yerli üretimdeki başarısının ve yenilikçi yaklaşımının bir simgesi olarak sektörde fark yaratmaya devam edecek.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın