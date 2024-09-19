NFL Yeni Sezon Hazırlıkları Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Tamamlandı!
NFL Yeni Sezon Hazırlıkları Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Tamamlandı!
Kırkağaç ilçesi artık sadece kavunuyla değil, Amerikan futbol topuyla da ünlü.
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NFL'in Türkiye'deki popülerliğini artırmayı hedefleyen S Sport Plus, kavuna benzerliğinden yola çıkarak, Manisa’nın Kırkağaç ilçesine Amerikan futbol topu heykeli dikti.
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S Sport Plus bu projeyle, şeklinden dolayı çoğu kişiye ilginç gelen bu topun aslında o kadar da yabancı olmadığına dikkat çekiyor ve herkesi NFL heyecanına ortak olmaya davet ediyor.
Başka yerde bulamayacağınız NFL heyecanı, Türkiye’de sadece S Sport Plus’ta!
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