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NFL Yeni Sezon Hazırlıkları Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Tamamlandı!

NFL Yeni Sezon Hazırlıkları Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Tamamlandı!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
19.09.2024 - 16:30

Kırkağaç ilçesi artık sadece kavunuyla değil, Amerikan futbol topuyla da ünlü.

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NFL'in Türkiye'deki popülerliğini artırmayı hedefleyen S Sport Plus, kavuna benzerliğinden yola çıkarak, Manisa’nın Kırkağaç ilçesine Amerikan futbol topu heykeli dikti.

NFL'in Türkiye'deki popülerliğini artırmayı hedefleyen S Sport Plus, kavuna benzerliğinden yola çıkarak, Manisa’nın Kırkağaç ilçesine Amerikan futbol topu heykeli dikti.

S Sport Plus bu projeyle, şeklinden dolayı çoğu kişiye ilginç gelen bu topun aslında o kadar da yabancı olmadığına dikkat çekiyor ve herkesi NFL heyecanına ortak olmaya davet ediyor.

S Sport Plus bu projeyle, şeklinden dolayı çoğu kişiye ilginç gelen bu topun aslında o kadar da yabancı olmadığına dikkat çekiyor ve herkesi NFL heyecanına ortak olmaya davet ediyor.

Başka yerde bulamayacağınız NFL heyecanı, Türkiye’de sadece S Sport Plus’ta!

Başka yerde bulamayacağınız NFL heyecanı, Türkiye’de sadece S Sport Plus’ta!
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