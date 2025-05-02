Ne Süper Bir Sayı: Nereye Baksak 7 Sayısını Gördüğümüzün 7 Kanıtı

Gökkuşağı, güneş ışığının su damlacıklarında kırılması ve yansımasıyla oluşur. Işık, prizmadan geçer gibi farklı dalga boylarına ayrılarak renk spektrumunu oluşturur. Bu spektrumda insan gözüyle net algılanabilen yedi renk (kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor) ayırt edilir. Isaac Newton, bu renkleri tanımlarken yedi sayısını seçmiştir çünkü hem kültürel hem de müzik skalasındaki yedi nota gibi estetik bir düzen sağladığı düşünülmüştür. Aslında spektrum sürekli bir renk geçişidir, ancak yedi renk geleneksel olarak kabul edilir.