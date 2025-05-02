Ne Süper Bir Sayı: Nereye Baksak 7 Sayısını Gördüğümüzün 7 Kanıtı
Çevrenize dikkatli bakarsanız 7 sayısının ne kadar özel bir sayı olduğunu göreceksiniz. Sırf buradaki örneklerle de kalmayan 7 sayısına dair kendi keşiflerinizi de yorumlarda bekleriz!
1. Bir haftada 7 gün var.
2. Gökkuşağında 7 renk bulunuyor.
3. Müzikte 7 nota var.
4. Dünya 7 kıtadan oluşuyor.
5. Dünyanın "7 harikası" vardır.
6. Pamuk Prenses masalında 7 cüce bulunur.
7. Maydonoz Döner'de her ayın 7’si Süper Yedim günü!
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