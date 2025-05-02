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Ne Süper Bir Sayı: Nereye Baksak 7 Sayısını Gördüğümüzün 7 Kanıtı

Ne Süper Bir Sayı: Nereye Baksak 7 Sayısını Gördüğümüzün 7 Kanıtı

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Onedio Content - Onedio Editörü
02.05.2025 - 15:30

Çevrenize dikkatli bakarsanız 7 sayısının ne kadar özel bir sayı olduğunu göreceksiniz. Sırf buradaki örneklerle de kalmayan 7 sayısına dair kendi keşiflerinizi de yorumlarda bekleriz!

1. Bir haftada 7 gün var.

1. Bir haftada 7 gün var.

Yedi günlük hafta kullanımı Babillilere ve MÖ 2300 yıllarına kadar uzanıyor. Yedi sayısına büyük önem veriyorlardı ve teleskoplardan önce önemli gök cisimleri Güneş, Ay ve çıplak gözle görülebilen beş gezegen olmak üzere yedi taneydi. O tarihlerden bu güne haftaları 7 gün yaşıyoruz.

2. Gökkuşağında 7 renk bulunuyor.

2. Gökkuşağında 7 renk bulunuyor.

Gökkuşağı, güneş ışığının su damlacıklarında kırılması ve yansımasıyla oluşur. Işık, prizmadan geçer gibi farklı dalga boylarına ayrılarak renk spektrumunu oluşturur. Bu spektrumda insan gözüyle net algılanabilen yedi renk (kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor) ayırt edilir. Isaac Newton, bu renkleri tanımlarken yedi sayısını seçmiştir çünkü hem kültürel hem de müzik skalasındaki yedi nota gibi estetik bir düzen sağladığı düşünülmüştür. Aslında spektrum sürekli bir renk geçişidir, ancak yedi renk geleneksel olarak kabul edilir.

3. Müzikte 7 nota var.

3. Müzikte 7 nota var.

Nedir, hemen sayalım: Do, re, mi, fa, sol, la, si. Okurken ahenkle okudunuz değil mi? İşte bu ahenk bizlere Antik Yunan’dan modern müziğe kadar evrilerek, hem klasik hem de popüler müzikte evrensel bir çerçeve sundu. 'Topu topu 7 nota var, kaç ayrı beste yapılabilir ki?' diyenlere selam edelim!

4. Dünya 7 kıtadan oluşuyor.

4. Dünya 7 kıtadan oluşuyor.

Milyarlarca yıl görmüş geçirmiş, türlü badireler atlatmış dünyamızın bugünkü halinde 7 kıtaya sahibiz ve her bir kıta kendi içinde bambaşka bir dünya adeta. Biz de bu 7 koca kıtanın 2 tanesinin ortasında bulunarak hem Asya hem de Avrupa'nın coğrafi avantajlarından faydalanıyoruz, e ne mutlu bize!

5. Dünyanın "7 harikası" vardır.

5. Dünyanın "7 harikası" vardır.

Tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş olağanüstü antik yapı ve yapıtları onurlandırmak adına MÖ 2. yüzyıldan bu yana bu yapılara 'Dünyanın 7 Harikası' denmiştir ve bu tanım günümüze kadar gelmiştir. Nasıl ki 7 kıtanın ikisinde varız, bu 7 harikanın iki tanesi, Halikarnas Mozolesi ve Artemis Tapınağı, her ne kadar kalıntıları kalmış olsa da ülkemiz sınırları içinde bulunur.

6. Pamuk Prenses masalında 7 cüce bulunur.

6. Pamuk Prenses masalında 7 cüce bulunur.

Aranızda isimlerini ezbere hatırlayan varsa tebrikler, biz sayerken 1-2 isim unutuyoruz o yüzden google'dan yardım aldık: Utangaç, Bilgin, Şapşal, Huysuz, Neşeli, Uykucu ve Meraklı üvey anne zulmü çeken Pamuk Prenses'e nasıl da aile olmuştu, biri bile olmasa bir eksiklik olurdu. Siz olmasanız o üvey anne cezasını da çekemezdi. İyi ki 7 cücesiniz helal olsun size!

7. Maydonoz Döner'de her ayın 7’si Süper Yedim günü!

7. Maydonoz Döner'de her ayın 7’si Süper Yedim günü!

Nereye baksak gördüğümüz 7 sayısı acıktığımızda gözümüze daha bir süper gözüküyor, çünkü Süper Yedim ile Maydonoz Döner’de her ayın 7’sinde 1 Medium Tavuk Dürüm veya 1 Maytako Tavuk alana ikincisi bedava!

📍 Her ayın 7'sinde sana en yakın Maydonoz Döner’e uğra, bu kampanyayı kaçırma!

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