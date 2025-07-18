Ne Alacağı Konusunda Kararsız Olanlara: Dizüstü Bilgisayara Gerek Bırakmayan Tabletler

Apple’ın en yeni M4 çipiyle donatılmış bu cihazı özellikle tasarımcılar, video editörleri, fotoğrafçılar ya da üretkenlik odaklı çalışanlar için çok uygun.

11 inçlik Liquid Retina ekranı; keskinlik, renk doğruluğu ve dokunma hassasiyeti açısından profesyonel kullanım için oldukça ideal. Apple Pencil ve Magic Keyboard gibi aksesuarlarla birlikte kullanıldığında ise tam anlamıyla bir dizüstü bilgisayar deneyimi yaşatıyor.

Not: Apple pencil, keyboard ve procreate uygulaması ücretlidir.

Yani eğer “işimi tabletten yapayım, bir yandan da taşınabilir olsun” diyorsan, bu cihaz seni fazlasıyla tatmin edecek.