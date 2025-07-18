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Ne Alacağı Konusunda Kararsız Olanlara: Dizüstü Bilgisayara Gerek Bırakmayan Tabletler

Ne Alacağı Konusunda Kararsız Olanlara: Dizüstü Bilgisayara Gerek Bırakmayan Tabletler

Huawei
Huawei - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 10:22

Yeni bir cihaz alma zamanı geldiğinde çoğu kişi aynı ikilemi yaşıyor: Bilgisayar mı alsam, tablet mi?

Dizüstü bilgisayar kadar güçlü, telefon kadar hafif bir şey arıyorsan, yeni nesil tabletler tam sana göre! Geniş ekranları, etkileyici performansları ve çok yönlü kullanım imkanlarıyla artık sadece içerik tüketmekle kalmıyor, iş yapıyor, oyun oynuyor, hatta yaratıcılığını konuşturuyorsun. İşte dizüstü bilgisayarı aratmayan, taşırken sırtını yormayan, hızla favorin olacak o tabletler burada... 👇

Apple iPad Pro

Apple iPad Pro

Apple’ın en yeni M4 çipiyle donatılmış bu cihazı özellikle tasarımcılar, video editörleri, fotoğrafçılar ya da üretkenlik odaklı çalışanlar için çok uygun.

11 inçlik Liquid Retina ekranı; keskinlik, renk doğruluğu ve dokunma hassasiyeti açısından profesyonel kullanım için oldukça ideal. Apple Pencil ve Magic Keyboard gibi aksesuarlarla birlikte kullanıldığında ise tam anlamıyla bir dizüstü bilgisayar deneyimi yaşatıyor.

Not: Apple pencil, keyboard ve procreate uygulaması ücretlidir.

Yani eğer “işimi tabletten yapayım, bir yandan da taşınabilir olsun” diyorsan, bu cihaz seni fazlasıyla tatmin edecek.

HUAWEI MatePad Pro 12.2

HUAWEI MatePad Pro 12.2

Üst düzey performans sunan, büyük projelerinizden günlük kullanıma farklı ihtiyaçlarınızı tek cihazla çözebileceğiniz bir tablet arıyorsanız, HUAWEI MatePad Pro, 12,2 inç Tandem OLED PaperMatte %92 ekran-gövde oranı ve 3:2 en-boy oranı sunan ekranı ile adeta bir dizüstü bilgisayar gibi kullanabileceğiniz güçlü bir seçenek.

Not: MatePad Pro, klavye, kalem ve GoPaint uygulaması ücretsizdir. 

508 gramlık ağırlığı ve 5.5mm'lik ince tasarımı ile her an yanınızda konforlu bir şekilde taşıyabileceğiniz MatePad Pro, HUAWEI Glide Klavye ve 3. nesil HUAWEI M-Pencil ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmiş. 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri ile gelen tablet, kamera performansı, ekran-klavye-kalem deneyimi, 5.050mAh bataryası ve yüksek işlemci gücünden gelen performansıyla öne çıkıyor. MatePad Pro'nun bir diğer öne çıkan yanı da HarmonyOS işletim sistemiyle gelen çoklu pencere ve sürükle-bırak özellikleri. Yani bu tablet, tam anlamıyla üretkenlik odaklı.

Ayrıca donanım ve performans olarak aynı grupta yer aldığı iPad Pro'nun yarı fiyatına sahip olması da avantajıyla dikkat çeken detaylardan sadece biri.

Eğer alışılmış Android deneyiminin biraz dışına çıkmak ama aynı zamanda performans, taşınabilirlik ve tasarımı bir arada yakalamak istiyorsan, Huawei MatePad Pro 12.2 kesinlikle göz atman gereken modellerden biri.

Honor Pad 10

Honor Pad 10

12.1 inçlik ekranı sayesinde sadece dizi-film izlemek değil; aynı zamanda sunum hazırlamak, PDF okumak veya ders notları almak da oldukça keyifli hale geliyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile günlük işler için fazlasıyla yeterli performans sunan bu cihaz, özellikle öğrenciler ve sade ama güçlü bir cihaz isteyenler için birebir. Ayrıca ince tasarımı ve hafif yapısıyla çantada yük yapmadan, her yere seninle gelebilir.

Kısacası “bilgisayara gerek kalmadan işimi göreyim” diyenlerin beğenebileceği bir tablet!

HUAWEI MatePad 12 X

HUAWEI MatePad 12 X

555 gram ağırlığında5 ve 5,9 mm inceliğindeki HUAWEI MatePad 12 X, HUAWEI'nin göz sağlığı, konfor ve yüksek doğruluk sağlayan özel ekran teknolojisi olan PaperMatte ekran ile geliyor. Üzerinde kalem kullanmanın da oldukça keyifli ve konforlu olduğu bu ekran, özellikle tasarım ya da çizim gibi işlerle ilgilenenler için harika bir deneyim sunuyor.

NearLink klavye ve M-Pencil ile bir arada bir çizim tableti ile bir dizüstü bilgisayar deneyimini ve performansını birlikte sunan HUAWEI MatePad 12 X, bu performans aralığında sahip olabileceğiniz en iyi tabletlerden biri.

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung’un Galaxy Tab S10'un sahip olduğu 12 GB RAM, bir tablette görülebilecek yüksek seviyelerden biri ve bu sayede aynı anda birden fazla uygulama açıkken bile hiçbir takılma yaşamadan kullanabiliyorsun.

256 GB depolama alanı sayesinde dosyaların, uygulamaların, filmlerin ve fotoğrafların için fazlasıyla yer var. En dikkat çekici yanlarından biri ise AMOLED ekranı. Bu ekran türü sayesinde renkler çok daha canlı ve kontrast seviyesi oldukça yüksek. İster içerik üret ister tüket, ekran deneyimin göz kamaştıracak kadar iyi.

Özellikle performans, hız ve görsel kalite arayanlar için bu tablet adeta mini bir bilgisayar gibi çalışıyor. Taşınabilirlikten taviz vermeden masaüstü deneyimi yaşamak istiyorsan bu modele bir şans verebilirsin.

HUAWEI MatePad SE 11''

HUAWEI MatePad SE 11''

11 inçlik Full HD+ FullView ekranı, 7700 mAh'lık bataryası, premium metal gövdesi, ince ve şık tasarımıyla HUAWEI MatePad SE 11, okul/çocuk kullanımı ve günlük işleri halletmek için harika bir seçenek.

Çocuk Köşesi özelliği, e-kitap modu gibi ekstra özellikleriyle kullanımı konforlu hale getiren HUAWEI MatePad SE 11'' gün boyu yanından ayırmadan kullanabileceğin bir seçenek.

Apple iPad Air

Apple iPad Air

Yeni M3 çipiyle güçlendirilen iPad Air, 13 inçlik geniş ekranı sayesinde ekranın sunduğu konfor seviyesi ciddi anlamda artmış durumda. Gerek PDF okumak gerek iki uygulamayı yan yana kullanmak olsun, iPad Air bu alanı fazlasıyla iyi değerlendiriyor.

256 GB depolama kapasitesi, günlük kullanım için oldukça yeterli. Apple’ın yazılım optimizasyonuyla birleştiğinde, cihaz sadece hızlı çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda şarjı da oldukça uzun gidiyor.

Profesyonel işlerle ilgilenmiyor ama yine de güçlü, büyük ekranlı ve estetik bir tablet arıyorsan iPad Air bu dengeyi en iyi sağlayan modellerden biri.

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alan cihaz, sadece sosyal medya ya da not almakla yetinmiyor; aynı zamanda yüksek grafik isteyen oyunlar, çizim programları ve video düzenleme gibi daha zorlayıcı işler için de fazlasıyla yeterli.

512 GB gibi büyük bir depolama alanı sunması da cihazın en büyük artılarından biri. 12 GB RAM desteğiyle birlikte düşündüğümüzde bu cihaz, gerçekten taşınabilir bir bilgisayar haline dönüşüyor.

Gün boyu yanından ayırmadan kullanabileceğin bu model, özellikle üretkenliği ön planda tutan kullanıcılar için iyi bir seçenek.

Lenovo Tab P12

Lenovo Tab P12

Lenovo Tab P12, özellikle medya tüketimini ön planda tutanlar için iyi bir tercih. Cihazda yer alan JBL imzalı dört hoparlör, ses kalitesi açısından üst segment bir deneyim sunuyor. Yani bu, dizi izlerken ya da müzik dinlerken dış hoparlör ihtiyacı duymayacaksın demek oluyor!

12.7 inçlik geniş ekranı ve 3K çözünürlüğü ise içeriklerin çok daha net ve canlı görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda cihaz, klavye ve kalem desteği sunduğu için not almak, belge düzenlemek ya da basit çizimler yapmak da oldukça kolay.

256 GB depolama ve 8 GB RAM de günlük işler için fazlasıyla yeterli. Hem eğlenmeyi seven hem de verimli olmak isteyenler için ideal bir “hibrit” cihaz diyebiliriz.

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