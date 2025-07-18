Ne Alacağı Konusunda Kararsız Olanlara: Dizüstü Bilgisayara Gerek Bırakmayan Tabletler
Yeni bir cihaz alma zamanı geldiğinde çoğu kişi aynı ikilemi yaşıyor: Bilgisayar mı alsam, tablet mi?
Dizüstü bilgisayar kadar güçlü, telefon kadar hafif bir şey arıyorsan, yeni nesil tabletler tam sana göre! Geniş ekranları, etkileyici performansları ve çok yönlü kullanım imkanlarıyla artık sadece içerik tüketmekle kalmıyor, iş yapıyor, oyun oynuyor, hatta yaratıcılığını konuşturuyorsun. İşte dizüstü bilgisayarı aratmayan, taşırken sırtını yormayan, hızla favorin olacak o tabletler burada... 👇
Apple iPad Pro
HUAWEI MatePad Pro 12.2
Honor Pad 10
HUAWEI MatePad 12 X
Samsung Galaxy Tab S10
HUAWEI MatePad SE 11''
Apple iPad Air
Xiaomi Pad 7 Pro
Lenovo Tab P12
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