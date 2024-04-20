Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
Mutfağına Her Şeyden Daha Çok Önem Veren Şeflerin Dikkat Etmesi Gereken 8 Şey

Mutfağına Her Şeyden Daha Çok Önem Veren Şeflerin Dikkat Etmesi Gereken 8 Şey

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
21.04.2024 - 00:01

Mutfak, şeflerin en çok vakit geçirdikleri mekanlardan. Mutfağına önem veren şeflerin dikkat etmesi gereken birçok şey var. Gelin mutfaklarını her şeyin önüne koyan şeflerin kurallarına birlikte bakalım...

1. Mutfaklar, şeflerin en çok vakit geçirdikleri yerlerden. Mutfağına önem veren şeflerin mutfakları her zaman tertemiz olmalı.

Mutfağın temiz olması iyi bir şefin göstergesi. Mutfağına önem veren bir şef, sadece mutfağını değil, tüm ekipmanlarını da temiz tutar. Mutfakta hijyeni sağlamak için düzenli olarak yüzeyler ve kullanılan araçların temizlenmesi gerekiyor. 🧑🏻‍🍳

2. Mutfakta en önemlisi ellerin temiz olması. Sürekli ellerin işin içinde olduğu bu meslekte el hijyeni şart.

Mutfaktaki herkesin ellerinin temiz olması gerekiyor. Şefler ve personeli bu konuda çok titiz olmalı. Eller düzenli yıkanmalı ve eldiven kullanımına özen gösterilmeli! 👋

3. Şefler için el ve mutfak hijyeninin yanında gıda hijyeni de çok önemli!

Gıda hijyeni denilince malzemelerin temiz ve taze olmalarının yanında gıdaların raf ömürleri de düzenli kontrol edilmesi gerek. Mutfağına önem veren şefler bunlara da ekstra dikkat ediyor. 🫧

4. Bir şef için malzemelerin kalitesi her şeyin önünde geliyor!

Şefler yemek yaparken kullandıkları malzemeler konusunda oldukça titiz. Seçilen kaliteli malzemelerle yapılan yemekler çok daha lezzetli oluyor. Bu yüzden şefler, üst düzey malzemeleri seçerek en leziz tariflerini uygulayabiliyorlar. 🌽🍠🍅

5. Mutfakta en çok dikkat edilmesi gereken konu kontaminasyon.

Kontaminasyon, farklı gıdaların birbirine bulaşması demek. Şeflerin mutfaklarının temiz olmasını sağlamak için kontaminasyona dikkat etmesi gerekiyor. Kontaminasyonu önlemek için kesme tahtalarının ve bıçakların her gıda grubuna göre ayrı renklendirilmesi gerekiyor. 🔪

6. Mutfak demek personel demek. Personel yönetimi şeflerin mutfakta en çok dikkat ettikleri şeylerin başında geliyor.

En güzel yemekleri yapmak için her şefin iyi bir ekibe ihtiyacı var. Şefler, iyi çalışabildikleri ortamlarda çok daha yaratıcı olabiliyor. Personelini iyi yöneten bir şefin mutfağının çok daha iyi olacağı kesin!

7. Mutfak ne kadar düzenliyse çalışmak o kadar kolay oluyor. Bir şef için mutfağın düzenli olması yemek yapmayı rahat hale getirir.

Şeflerin mutfakları her zaman onların düzeninde olmalı. Çünkü düzenli ve toplu bir mutfakta iş daha kolay ve hızlı bir şekilde biter. Bu nedenle dağınık mutfakta çalışılması şefler ve personellerin pek tercih ettiği bir şey değil.

8. Mutfağına önem veren şefler aynı zamanda çevreye de önem veriyor.

Dünyanın yeni düzeninde şefler de sürdürülebilir bir mutfak için çalışıyorlar. Sürdürebilir bir mutfak sağlayan şefler geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda oldukça duyarlı. Bu nednele sürdürülebilir mutfakları yöneten şefler, tarfilerinde yerel ürünlere daha çok yer veriyor.

Mutfakta hijyeni en kolay Activex sağlar!

Yeterli el hijyenin sağlanmadığı bir mutfakta yapılan yemek bakterilere zemin hazırlar... Bu nedenle mutfak belki de hijyenin olması gerektiği en önemli alanlardan biri! Temiz bir mutfak, temiz yiyecekler ve kötü bakterilerden uzak bir hayat için sen de ellerini Activex ile yıkayarak hijyeni sağlama işini Activex'e bırak!