Mutfağına Her Şeyden Daha Çok Önem Veren Şeflerin Dikkat Etmesi Gereken 8 Şey
Mutfağına Her Şeyden Daha Çok Önem Veren Şeflerin Dikkat Etmesi Gereken 8 Şey
Mutfak, şeflerin en çok vakit geçirdikleri mekanlardan. Mutfağına önem veren şeflerin dikkat etmesi gereken birçok şey var. Gelin mutfaklarını her şeyin önüne koyan şeflerin kurallarına birlikte bakalım...
1. Mutfaklar, şeflerin en çok vakit geçirdikleri yerlerden. Mutfağına önem veren şeflerin mutfakları her zaman tertemiz olmalı.
2. Mutfakta en önemlisi ellerin temiz olması. Sürekli ellerin işin içinde olduğu bu meslekte el hijyeni şart.
3. Şefler için el ve mutfak hijyeninin yanında gıda hijyeni de çok önemli!
4. Bir şef için malzemelerin kalitesi her şeyin önünde geliyor!
5. Mutfakta en çok dikkat edilmesi gereken konu kontaminasyon.
6. Mutfak demek personel demek. Personel yönetimi şeflerin mutfakta en çok dikkat ettikleri şeylerin başında geliyor.
7. Mutfak ne kadar düzenliyse çalışmak o kadar kolay oluyor. Bir şef için mutfağın düzenli olması yemek yapmayı rahat hale getirir.
8. Mutfağına önem veren şefler aynı zamanda çevreye de önem veriyor.
Mutfakta hijyeni en kolay Activex sağlar!
Yeterli el hijyenin sağlanmadığı bir mutfakta yapılan yemek bakterilere zemin hazırlar... Bu nedenle mutfak belki de hijyenin olması gerektiği en önemli alanlardan biri! Temiz bir mutfak, temiz yiyecekler ve kötü bakterilerden uzak bir hayat için sen de ellerini Activex ile yıkayarak hijyeni sağlama işini Activex'e bırak!