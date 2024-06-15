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MSB Açıkladı: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB Açıkladı: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.06.2024 - 12:02

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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