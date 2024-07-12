Mourinho'lu Fenerbahçe, İlk Resmi Maçını İsviçre'de Oynayacak!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre’nin Lugano takımına konuk olacak.

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2’inci ön eleme turu ile başlayacak. Transferi, tüm dünyada ses getiren teknik direktör José Mourinho’nun liderliğindeki ilk resmi maçına çıkacak olan Sarı Kanarya, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. 23 Temmuz Salı saat 21.30’da oynanacak karşılaşmaya, İsviçre’nin Thun şehrinde bulunan Stochorn Arena ev sahipliği yapacak.