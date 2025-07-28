Mısır'da Mutlaka Görülmesi Gereken 10 Yer
Antik uygarlıkların kalbinde eşsiz bir keşfe çıkmaya hazır mısınız? Mısır, tarih boyunca gizemi ve görkemiyle milyonlarca gezgini kendine çekmiş bir coğrafya. Eğer siz de unutulmaz bir Mısır turu planlıyorsanız, bu eşsiz rotalardaki yerleri görmeden dönmeyin! İşte Mısır'da mutlaka görülmesi gereken 10 ikonik durak:
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