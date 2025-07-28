Mısır'da Mutlaka Görülmesi Gereken 10 Yer

1. Gize Piramitleri ve Büyük Sfenks

Dünyanın yedi harikasından biri olan Gize Piramitleri, Mısır’ın en ünlü simgeleri arasında yer alır. Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri ile Büyük Sfenks’i aynı alanda görmek, adeta bir zaman yolculuğu yapmak gibi. Neredeyse tüm Mısır turları, bu antik harikayı mutlaka ziyaret eder.

2. Kahire Müzesi (Mısır Eski Eserler Müzesi)

Kahire’nin merkezinde yer alan bu müze, firavun mezarlarından çıkarılan yüzlerce tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Tutankhamun’un altın maskesi gibi ikonik parçaları görmek istiyorsanız, bu durak listenizin başında olmalı. Özellikle kültürel ağırlıklı Mısır turu programlarında bu müze vazgeçilmezdir.

3. Luxor Tapınağı ve Karnak Kompleksi

Nil Nehri'nin doğu kıyısında yer alan bu iki devasa tapınak, antik Mısır’ın dini ve siyasi gücünü yansıtır. Karnak’ın sütunları arasında yürümek ve Luxor Tapınağı’nda gün batımını izlemek gerçeküstü bir deneyim sunar.