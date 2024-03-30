Meyvelerden Ortaya Çıkan Hz. Ali'den Güllaca Benzeyen Gelinliğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri!
Meyvelerden Ortaya Çıkan Hz. Ali'den Güllaca Benzeyen Gelinliğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri!
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1. "Nerede o eski günler?" deme saatimiz gelmiştir...
2. Ramazan ayı demek gördüğümüz her şeyi güllaca benzetebiliriz demek 😂
5. Bol güneşli havalarda hangimiz kesmedik çılgınlar gibi....
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7. Şimdi bu arkadaşın CV'sine fotoğraf eklemesine gerek kaldı mı?
8. Soru size: Romantizm mi kıroluk mu? 🤣
10. Hz. Ali mi görüyorsunuz yoksa Hz. İsa mı?
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11. Şu Medcezir ortamına denk gelsek, hepimiz o çocuk olmaz mıydık?
13. İşte tam da böyle bir his...
14. Gülmemem lazım gülmemem lazım... 😂
15. Hepimizin vardır değil mi böyle bir arkadaşlığı!
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16. Üzgünüz ama cevabı çok belli...
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