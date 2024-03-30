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Meyvelerden Ortaya Çıkan Hz. Ali'den Güllaca Benzeyen Gelinliğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri!

Meyvelerden Ortaya Çıkan Hz. Ali'den Güllaca Benzeyen Gelinliğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.03.2024 - 18:01

Havanın şerbet gibi olduğu bu Cumartesi günü, Twitter'da yeni adıyla X'te yüzümüzü güldürmeyi kim başarmış buyurun beraber bakalım!   

Keyifli okumalar! 🚀

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1. "Nerede o eski günler?" deme saatimiz gelmiştir...

1. "Nerede o eski günler?" deme saatimiz gelmiştir...
twitter.com

2. Ramazan ayı demek gördüğümüz her şeyi güllaca benzetebiliriz demek 😂

2. Ramazan ayı demek gördüğümüz her şeyi güllaca benzetebiliriz demek 😂
twitter.com

3. Mutfakta yapılan şovlara bir yenisini daha ekleme kararı alan yaratıcı bir aşçı!

4. Tam olarak işte bu tatta bir hareket gibi...

5. Bol güneşli havalarda hangimiz kesmedik çılgınlar gibi....

5. Bol güneşli havalarda hangimiz kesmedik çılgınlar gibi....
twitter.com
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6. Pek çoğumuza tanıdık gelen bir kedi...

7. Şimdi bu arkadaşın CV'sine fotoğraf eklemesine gerek kaldı mı?

7. Şimdi bu arkadaşın CV'sine fotoğraf eklemesine gerek kaldı mı?
twitter.com

8. Soru size: Romantizm mi kıroluk mu? 🤣

8. Soru size: Romantizm mi kıroluk mu? 🤣
twitter.com

9. İzlerken anksiyetemiz tuttu bile! 🤣

10. Hz. Ali mi görüyorsunuz yoksa Hz. İsa mı?

10. Hz. Ali mi görüyorsunuz yoksa Hz. İsa mı?
twitter.com
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11. Şu Medcezir ortamına denk gelsek, hepimiz o çocuk olmaz mıydık?

11. Şu Medcezir ortamına denk gelsek, hepimiz o çocuk olmaz mıydık?
twitter.com

12. Gözünüzü kapatıp dinlediğinizde Karayip Korsanları'nı da görebilirsiniz Transformers'ı da...

13. İşte tam da böyle bir his...

13. İşte tam da böyle bir his...
twitter.com

14. Gülmemem lazım gülmemem lazım... 😂

14. Gülmemem lazım gülmemem lazım... 😂
twitter.com

15. Hepimizin vardır değil mi böyle bir arkadaşlığı!

15. Hepimizin vardır değil mi böyle bir arkadaşlığı!
twitter.com
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16. Üzgünüz ama cevabı çok belli...

16. Üzgünüz ama cevabı çok belli...
twitter.com
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