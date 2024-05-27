Metro Usulü Balıkların Denizden Tezgahlara Uzanan “İzlenebilirlik’ Hikayesine Effie’den Ödül
Metro Usulü Balıkların Denizden Tezgahlara Uzanan “İzlenebilirlik’ Hikayesine Effie’den Ödül
Metro Türkiye, dünya çapında pazarlama ve iletişim profesyonelleri tarafından sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen, etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının değerlendirildiği Effie Türkiye 2024'te ödüle layık görüldü. Metro Usulü sunduğu balıkların denizlerden tezgâha kadarki tüm yolculuğunun ‘izlenebilirlik’ çalışmalarıyla takibini anlatan dijital reklam filmiyle Metro Türkiye, ‘Çoklu Perakende’ kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.
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