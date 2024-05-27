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Metro Usulü Balıkların Denizden Tezgahlara Uzanan “İzlenebilirlik’ Hikayesine Effie’den Ödül

Metro Usulü Balıkların Denizden Tezgahlara Uzanan “İzlenebilirlik’ Hikayesine Effie’den Ödül

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
27.05.2024 - 10:43

Metro Türkiye, dünya çapında pazarlama ve iletişim profesyonelleri tarafından sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen, etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının değerlendirildiği Effie Türkiye 2024'te ödüle layık görüldü. Metro Usulü sunduğu balıkların denizlerden tezgâha kadarki tüm yolculuğunun ‘izlenebilirlik’ çalışmalarıyla takibini anlatan dijital reklam filmiyle Metro Türkiye, ‘Çoklu Perakende’ kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.

24 Mayıs 2024, İstanbul – Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle bu yıl 16’ncısını düzenlediği Effie Türkiye Reklam Etkinliği Ödülleri’nde Metro Türkiye, izlenebilirlik çalışmalarıyla tezgahlara taşıdığı Metro Usulü balıkların hikayesini paylaştığı dijital reklam filmiyle Çoklu Perakende kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu. Projenin iş sonuçlarına ölçümünü yaratıcılık ekseninde değerlendiren Effie ödülleri, dünya çapında sektör profesyonellerinin kanaatiyle iletişim ve pazarlama alanının en prestijli ödüllerinden biri olarak biliniyor.

Tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan Metro Türkiye, balık sezonunda mevsimine uygun tüm balık çeşitlerini ağdan tabağa gerçekleştirdiği analizler ve 12 farklı kriterde yüzde 100’e yakın izlenebilirlikle “Metro Usulü” sunuyor. Hazırladığı dijital reklam filminde de Metro Türkiye, tezgahlara taşıdığı balık çeşitlerinin ‘izlenebilirlik’ özellikleriyle tüketicinin karşısına çıkıyor. Reklam filminde Metro Türkiye’nin balık reyonundaki %100’e yakın izlenebilirlik çalışmalarını tüketicilere şeffaflıkla sunmayı mümkün kılan QR kodu teknolojisi sayesinde balıkların hangi denizden, ne zaman, hangi tekne tarafından, hangi avcılık metodu ile yakalandığı ve besin değerleri gibi tüm bilgilere hızla ve kolaylıkla ulaşılabileceği vurgulanıyor.

Yaratıcı süreçleri Punch BBDO tarafından yürütülen reklam filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor.

Metro Türkiye | #MetroUsulü Balık Sezonu Açıldı!

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