Metro Usulü Balıkların Denizden Tezgahlara Uzanan “İzlenebilirlik’ Hikayesine Effie’den Ödül

Tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan Metro Türkiye, balık sezonunda mevsimine uygun tüm balık çeşitlerini ağdan tabağa gerçekleştirdiği analizler ve 12 farklı kriterde yüzde 100’e yakın izlenebilirlikle “Metro Usulü” sunuyor. Hazırladığı dijital reklam filminde de Metro Türkiye, tezgahlara taşıdığı balık çeşitlerinin ‘izlenebilirlik’ özellikleriyle tüketicinin karşısına çıkıyor. Reklam filminde Metro Türkiye’nin balık reyonundaki %100’e yakın izlenebilirlik çalışmalarını tüketicilere şeffaflıkla sunmayı mümkün kılan QR kodu teknolojisi sayesinde balıkların hangi denizden, ne zaman, hangi tekne tarafından, hangi avcılık metodu ile yakalandığı ve besin değerleri gibi tüm bilgilere hızla ve kolaylıkla ulaşılabileceği vurgulanıyor.

Yaratıcı süreçleri Punch BBDO tarafından yürütülen reklam filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor.