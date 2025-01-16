Mehmet Ağar, Uğur Mumcu Davasında Tanık Olarak Dinlenecek
Mehmet Ağar, Uğur Mumcu Davasında Tanık Olarak Dinlenecek
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun öldürülmesine ilişkin firari sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenmesine karar verildi.
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Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te Ankara’daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili firari sanık Oğuz Demir'in, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.
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Duruşmaya Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Aybars Mumcu ve avukatı katıldı. Mumcu ailesinin avukatı Turgut Kazan, Uğur Mumcu öldürüldüğünde dönemin Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar’ın dinlenmesini talep etti. Kazan, araca bombayı yerleştirdiği iddia edilen Oğuz Demir'in Türkiye’de olduğunu bildiklerini, ancak hiçbir şey yapılmadığını ileri sürdü.
Mahkeme, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenmesine ve sanık Oğuz Demir ile ailesinin Türkiye'de yaşayıp yaşamadığına ilişkin fiili araştırma yapılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 12 Mayıs’a ertelendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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