Masum Bir Aşk Hikayesi mi? Kuğu Gölü Balesi Arkasında Saklanan 6 Detay

Hikâyenin dönüm noktalarından biri siyah kuğunun sahneye çıkışıdır. Prens, gerçek aşkı Odette'e kavuşmayı umarken bir büyücü tarafından oyuna getirilir. Büyücü, kendi kızı Odile'i Odette'e benzeterek prensi kandırır. Prens, karşısındaki kişinin sevdiği kadın olduğunu sanır ve ona aşkını haykırır. Gerçeği fark ettiği zaman Odette'in tehlikede olduğunu anlar... Eğer siz de büyülü sahneye tanık olmak ve hem şaşırırken hem de hüzünlenmek istiyorsanız Angelin Preljocaj'nın Kuğu Gölü gösterisine gidebilirsiniz! Detaylar için Passo'ya bakabilirsiniz.