LGS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı: LGS Tercih Sonuçları 2025 Açıklandı mı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı ve öğrenciler tercihlerini sınav sonuçlarına göre gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler, tercih sonuçlarına çevrilmiş durumda. Öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla LGS tercih sonuçlarını bekliyor. LGs tercih sonuçları 4 Ağustos 2025'te açıklanacak. Ardından nakil süreci de başlamış olacak.
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler hangi liselere yerleştiğini öğrenecek.
Peki LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
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LGS Tercih Sonuçları Açıklandı mı 2025?
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LGS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı
LGS 2. ve 3. Tercihler Ne Zaman?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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