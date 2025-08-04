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LGS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı: LGS Tercih Sonuçları 2025 Açıklandı mı?

LGS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı: LGS Tercih Sonuçları 2025 Açıklandı mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 11:40

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı ve öğrenciler tercihlerini sınav sonuçlarına göre gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler, tercih sonuçlarına çevrilmiş durumda. Öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla LGS tercih sonuçlarını bekliyor. LGs tercih sonuçları 4 Ağustos 2025'te açıklanacak. Ardından nakil süreci de başlamış olacak. 

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler hangi liselere yerleştiğini öğrenecek.

Peki LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

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LGS Tercih Sonuçları Açıklandı mı 2025?

LGS Tercih Sonuçları Açıklandı mı 2025?

LGS sonuçları henüz açıklanmadı. Fakat MEB'in duyurusuna göre LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü (bugün) açıklanacak. 

LGS Tercih Sonuçları Kaçta Açıklanacak?

LGS tercih sonuçlarının 4 Ağustos günü saat 11.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor. Tercih sonuçları ilerleyen saatlerde açıklanabilir.

LGS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

LGS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

MEB'in açıklamasının ardından LGS tercih sonuçları belli olacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr adresinde öğrenilebilecek. Sonuç ekranında öğrencinin kazandığı lise bilgisi yer alacak.

 SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığıyla da LGS tercih sonuçları iletilecek.

LGS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

LGS 2. ve 3. Tercihler Ne Zaman?

LGS 2. ve 3. Tercihler Ne Zaman?

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. 

Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuru süreci, (LGS 2. tercihler) 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu döneme ait sonuçlar 8 Ağustos 2025 tarihinde belli olacak.

LGS 3. tercihler ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025’te açıklanacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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