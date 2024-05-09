LEGO Türkiye Çocuklar İçin Uzayı İstanbul Duvarlarına Taşıdı!

Onaranlar Kulübü ile olan uzay temalı sokak yerleştirmeleri sadece duvarlardaki yaratıcı tasarımlarla sınırlı değil. LEGO markası çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını harekete geçirerek, minik keşif tutkunlarının uzay hayallerini mağaza vitrinlerine taşımaya hazırlanıyor. “LEGO dünyasından yola çıkarak hayal ettiğiniz uzay sizce nasıl bir yer?” sorusuyla çocuklara seslenen LEGO Türkiye, 19 Mayıs tarihine kadar 4-12 yaş aralığındaki çocukların kendi uzay hayallerini bekliyor. İster LEGO yapım parçaları ister boyalar ister LEGO Uzay setleri, LEGO dünyasının renkli ve yaratıcı evrenini uzayın gizemi ile buluşturacak her türlü tasarım LEGO mağaza vitrinlerinde sergilenmeye aday. Seçilen tasarımlar, sanatçı Dilara Akbal ile yeniden yorumlanacak ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki LEGO mağazaları ve diğer LEGO satış noktalarının vitrinleri, temmuz sonuna kadar çocukların uzay hayalleri ile dünyadan uzaya açılan bir geçite dönüşecek. Bu tasarımlar da tıpkı İstanbul sokaklarındaki duvarlarda yer alan görseller gibi Instagram’daki Artırılmış Gerçeklik filtresi ile vitrinlerde hareket ederek çocukları uzayın derinliklerine çekecek. Proje kapsamında LEGO Türkiye web sitesi üzerinden uzay tasarımlarını paylaşan çocuklar, 100 LEGO Uzay setinden birini kazanma şansı da elde edecek.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.