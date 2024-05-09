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LEGO Türkiye Çocuklar İçin Uzayı İstanbul Duvarlarına Taşıdı!

LEGO Türkiye Çocuklar İçin Uzayı İstanbul Duvarlarına Taşıdı!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
09.05.2024 - 13:42

LEGO Türkiye ve Onaranlar Kulübü iş birliği ile Müze Gazhane, Moda, Nişantaşı, Abbasağa ve Feriköy olmak üzere İstanbul’un beş farklı noktasında şehrin duvarları ansızın 3D uzay temalı sokak yerleştirmelerine büründü. LEGO dünyasının renkli ve keşif dolu ruhunu yansıtan uzay tasarımları şimdi çocuklara ilham olacak. LEGO yapım parçaları, LEGO® Uzay setleri ya da boyalardan yola çıkarak kendi uzay hayallerini LEGO Türkiye ile paylaşan çocukların tasarımları LEGO® Mağazaları ve diğer LEGO satış noktalarının vitrinlerine taşınacak. Temmuz sonuna kadar vitrinlerde adeta uzaya açılan bir geçit havası estirecek tasarımlar için son başvuru tarihi 19 Mayıs.

LEGO'nun çocuklar için bir sürprizi var!

LEGO'nun çocuklar için bir sürprizi var!

Hepimiz için bir gizem kaynağı olan o sonsuz boşluk, çocuklar için en büyük merak unsurlarından biri. Türkiye’de, çocuklara en büyük tutkuları sorulduğunda birinci sırada uzay geliyor. Diğer yandan uzay, en büyük beşinci oyuncak teması olarak tüm dünyada hızla büyüyor. Türkiye’de de çocuklar ile ergenlerin yüzde 80’ine yakını bir LEGO Uzay setine sahip olmak istiyor*. Uzayı keşfetmek için çocuklara sonsuz fırsatlar sunan ve her çocuğun uzayı kendince keşfetmesini sağlayan LEGO markası, 2024 yılı itibariyle Türkiye’deki çocukları ilk kez LEGO Uzay setleriyle buluşturdu. Şimdi de çocuklar için bir sürprizi var!

İstanbul sokaklarının duvarlarında uzay keşfine hazır mısınız?

İstanbul sokaklarının duvarlarında uzay keşfine hazır mısınız?

Sokakları sahiplenerek, onarmak, üretmek ve paylaşmak mottosuyla pek çok sokak yerleştirmesi yapan Onaranlar Kulübü, bu sefer uzaydan ve LEGO dünyasından aldığı ilhamla İstanbul’daki sokakların duvarlarını uzay tasarımlarıyla süsledi. Roketlerden uzay araçlarına, gezegenlerden uzayda yaşayan canlılara kadar uzaya dair pek çok şeyi gördüğümüz 3D tasarımlara, astronot başta olmak üzere LEGO® minifigürler ve çocukların eşsiz oyun arkadaşı LEGO yapım parçaları eşlik ediyor. Müze Gazhane, Moda Nişantaşı, Abbasağa ve Feriköy gibi İstanbul’un 5 farklı merkezi noktasında yer alan Onaranlar Kulübü imzalı 3D sokak yerleştirmeleri, LEGO markasının çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını harekete geçirme misyonuyla İstanbul sokaklarındaki duvarlarda çocuklarla buluşuyor. Duvarlar Instagram üzerinden özel olarak tanımlanan bir Artırılmış Gerçeklik (AR) filtresi ile adeta canlanıyor ve çocukların hayal gücünde sadece bir görsel olmakla kalmıyor, uzaya dair nesnelerin hareket ettiği bir animasyona dönüşüyor.

Şimdi sıra çocuklarda: Çocukların uzayla ilgili hayalleri vitrinlere taşınacak

Şimdi sıra çocuklarda: Çocukların uzayla ilgili hayalleri vitrinlere taşınacak

Onaranlar Kulübü ile olan uzay temalı sokak yerleştirmeleri sadece duvarlardaki yaratıcı tasarımlarla sınırlı değil. LEGO markası çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını harekete geçirerek, minik keşif tutkunlarının uzay hayallerini mağaza vitrinlerine taşımaya hazırlanıyor. “LEGO dünyasından yola çıkarak hayal ettiğiniz uzay sizce nasıl bir yer?” sorusuyla çocuklara seslenen LEGO Türkiye, 19 Mayıs tarihine kadar 4-12 yaş aralığındaki çocukların kendi uzay hayallerini bekliyor. İster LEGO yapım parçaları ister boyalar ister LEGO Uzay setleri, LEGO dünyasının renkli ve yaratıcı evrenini uzayın gizemi ile buluşturacak her türlü tasarım LEGO mağaza vitrinlerinde sergilenmeye aday. Seçilen tasarımlar, sanatçı Dilara Akbal ile yeniden yorumlanacak ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki LEGO mağazaları ve diğer LEGO satış noktalarının vitrinleri, temmuz sonuna kadar çocukların uzay hayalleri ile dünyadan uzaya açılan bir geçite dönüşecek. Bu tasarımlar da tıpkı İstanbul sokaklarındaki duvarlarda yer alan görseller gibi Instagram’daki Artırılmış Gerçeklik filtresi ile vitrinlerde hareket ederek çocukları uzayın derinliklerine çekecek. Proje kapsamında LEGO Türkiye web sitesi üzerinden uzay tasarımlarını paylaşan çocuklar, 100 LEGO Uzay setinden birini kazanma şansı da elde edecek. 

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

İstanbul sokaklarının duvarlarını detaylı incelemek için videoya göz gezdirebilirsiniz!

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