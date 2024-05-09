LEGO Türkiye Çocuklar İçin Uzayı İstanbul Duvarlarına Taşıdı!
LEGO Türkiye Çocuklar İçin Uzayı İstanbul Duvarlarına Taşıdı!
LEGO Türkiye ve Onaranlar Kulübü iş birliği ile Müze Gazhane, Moda, Nişantaşı, Abbasağa ve Feriköy olmak üzere İstanbul’un beş farklı noktasında şehrin duvarları ansızın 3D uzay temalı sokak yerleştirmelerine büründü. LEGO dünyasının renkli ve keşif dolu ruhunu yansıtan uzay tasarımları şimdi çocuklara ilham olacak. LEGO yapım parçaları, LEGO® Uzay setleri ya da boyalardan yola çıkarak kendi uzay hayallerini LEGO Türkiye ile paylaşan çocukların tasarımları LEGO® Mağazaları ve diğer LEGO satış noktalarının vitrinlerine taşınacak. Temmuz sonuna kadar vitrinlerde adeta uzaya açılan bir geçit havası estirecek tasarımlar için son başvuru tarihi 19 Mayıs.
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