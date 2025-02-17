Lego ile Hediyenin Kalıcı Hali: Sevginin Her Haline Bir Kırmızı Gül Uzattık ama Bu Kez Güller Hiç Solmayacak!

O gün elinde gül tutan bir kadın görmeye ya da arabada, restoranda sokakta yürürken gelip sevdiğine gül al diyen teyzelere hepimiz aşinayız. LEGO Türkiye de aslında hepimizin aşina olduğu bir şey yaptı, LEGO Botanicals Köşesi kurduğu Akasya ve Zorlu Center’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kırmızı güller dağıttı. Ama kırmızı tomurcukları ve yeşil yaprakları ile elimize uzatılan o güller hiç solmayacak ve bir ömür bizimle olacak. Üstelik bu sefer ellerinde gül tutanlar sadece çiftler olmadı. Çünkü LEGO Türkiye, Sevgililer Günü’nde sevginin her türünü kutlamaya davet ederek LEGO Botanicals Gül Buketi’nin eşsiz güllerini dağıttı. Bazen sevgiliden sevgiliye bazen bir anneye bazen bir arkadaşa bazen de kendine. Bu Sevgililer Günü’nde LEGO Türkiye, kalbinde sevgi saklayan herkese solmayan güller uzatarak, sevginin her haliyle kutlanmaya değer olduğunu gösterdi.