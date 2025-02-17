Lego ile Hediyenin Kalıcı Hali: Sevginin Her Haline Bir Kırmızı Gül Uzattık ama Bu Kez Güller Hiç Solmayacak!
Lego ile Hediyenin Kalıcı Hali: Sevginin Her Haline Bir Kırmızı Gül Uzattık ama Bu Kez Güller Hiç Solmayacak!
LEGO Türkiye 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kırmızı güllerle hem sevgi herkes için dedi hem de solmayan güllerle hediyenin en kalıcı halini gösterdi.
Sevgililer Günü denince akla aşk gelir, el ele yürüyen çiftler ve kırmızı güller gelir.
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