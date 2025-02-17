onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Lego ile Hediyenin Kalıcı Hali: Sevginin Her Haline Bir Kırmızı Gül Uzattık ama Bu Kez Güller Hiç Solmayacak!

Lego ile Hediyenin Kalıcı Hali: Sevginin Her Haline Bir Kırmızı Gül Uzattık ama Bu Kez Güller Hiç Solmayacak!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
17.02.2025 - 12:39

LEGO Türkiye 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kırmızı güllerle hem sevgi herkes için dedi hem de solmayan güllerle hediyenin en kalıcı halini gösterdi.

Sevgililer Günü denince akla aşk gelir, el ele yürüyen çiftler ve kırmızı güller gelir.

Sevgililer Günü denince akla aşk gelir, el ele yürüyen çiftler ve kırmızı güller gelir.

O gün elinde gül tutan bir kadın görmeye ya da arabada, restoranda sokakta yürürken gelip sevdiğine gül al diyen teyzelere hepimiz aşinayız. LEGO Türkiye de aslında hepimizin aşina olduğu bir şey yaptı, LEGO Botanicals Köşesi kurduğu Akasya ve Zorlu Center’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kırmızı güller dağıttı. Ama kırmızı tomurcukları ve yeşil yaprakları ile elimize uzatılan o güller hiç solmayacak ve bir ömür bizimle olacak. Üstelik bu sefer ellerinde gül tutanlar sadece çiftler olmadı. Çünkü LEGO Türkiye, Sevgililer Günü’nde sevginin her türünü kutlamaya davet ederek LEGO Botanicals Gül Buketi’nin eşsiz güllerini dağıttı. Bazen sevgiliden sevgiliye bazen bir anneye bazen bir arkadaşa bazen de kendine. Bu Sevgililer Günü’nde LEGO Türkiye, kalbinde sevgi saklayan herkese solmayan güller uzatarak, sevginin her haliyle kutlanmaya değer olduğunu gösterdi.

LEGO Botanicals Koleksiyonu Hakkında:

LEGO Botanicals Koleksiyonu Hakkında:

The LEGO Group, 2021 yılında LEGO® Çiçek Buketi ve LEGO Bonsai Ağacı ile Botanicals Koleksiyonunu tanıttı. O zamandan bu yana koleksiyon, LEGO Orkide, LEGO Kır Çiçeği Buketi, LEGO Icons Gül Buketi, LEGO Icons Minik Bitkiler gibi aha çok LEGO yapım parçası odağı olan yeni bitkiler ve çiçek aranjmanları ile genişletildi. Bu inşa edilebilir çiçek ve bitki setleri, yaratıcılık ve bağ kurmayı simgeleyecek şekilde tasarlandı. Setleri bir araya getirme süreci, insanların sakinleşmelerine, kendi yaratıcılık potansiyellerini keşfetmeleri ve sevdiklerinizle güzel anlar daha sakin bir şekilde yaratıcı fikirlerini ortaya çıkarmaları ve sevdikleriyle bağ kurdukları anların tadını çıkarmalarına neden oluyor.  

#işbirliği

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın