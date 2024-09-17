Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
Lefties, Beş Yeni Mağaza Açarak Türkiye'de Büyümeye Devam Ediyor

Lefties, Beş Yeni Mağaza Açarak Türkiye'de Büyümeye Devam Ediyor

Lefties
Lefties - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 12:15

Markanın farklı alışveriş merkezlerinde 5 Eylül - 14 Kasım tarihleri arasında açılacak yeni mağazalarına ev sahipliği yapacak şehirler arasında Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul bulunuyor.

Bir Inditex markası olan Lefties, Türkiye'deki varlığını önemli ölçüde güçlendirerek uluslararası genişleme planına devam ediyor.Bu kapsamda marka, Eylül ve Kasım ayları arasında ülkenin büyük şehirlerindeki alışveriş merkezlerinde beş yeni mağaza açacak: 5 Eylül'de Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan Metromall'da, 19 Eylül'de Meydan İstanbul AVM'de, Ekim'de İzmir'de bulunan İzmir Optimum'da, Kasım'da Adana’da bulunan Adana Optimum'da ve  yine İstanbul'daki City's İstanbul Alışveriş Merkezi’nde.  Maltepe Piazza ve Bayrampaşa Forum İstanbul ile birlikte Lefties, online mağazasına ek olarak Türkiye pazarındaki toplam mağaza sayısını yediye çıkarmış oldu.

Lefties, müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanan teknolojiler kullanıyor

Lefties, müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanan teknolojiler kullanıyor

Lefties'in Türkiye'deki bu genişlemesi, markanın 2.500 ile 3.600 m2 arasında satış alanına sahip, kullanışlı, pratik ve basit bir alışveriş deneyimi sunmak için ileri teknolojiyle donatılmış bir mağaza konsepti olan Digital Store ile paralel olarak gerçekleşiyor. Bu teknolojik özellikler arasında akıllı deneme kabinleri, Easy Pay kasaları veya giysi iadesi için ayrılmış özel kasalar yer almaktadır. Lefties Digital Store, ayrıca müşterilerin ihtiyaç duyduklarını ister fiyata ister kişisel tarza göre kolayca bulmalarını sağlayan ürün düzenlemesi ile öne çıkıyor.

Easy Pay

Easy Pay

Maltepe ve Bayrampaşa'daki uygulamaların ardından Easy Pay, Türkiye'nin stratejik öneme sahip diğer şehirlerine de geliyor. Bu yenilikçi ödeme sistemi, müşterilerin getirdiği ürünleri taramak ve nakit, kart hatta cep telefonu ile ödeme yapmak için RFID teknolojisini kullanıyor. Easy Pay, kasa kuyruklarında bekleme sorununu ortadan kaldırıyor ve kullanıcıların mağazanın herhangi bir yerinden ödeme yapmasına olanak tanırken aynı zamanda ürünlerin alarmının sökülme işlemini de kolaylaştırıyor.

Akıllı deneme kabinleri

Akıllı deneme kabinleri

Lefties Digital Store, bekleme sürelerini azaltan yenilikçi deneme kabini sırası sistemini benimsiyor. Bu yeni sistemle müşteriler, büyük oranda müsait olmaları halinde doğrudan deneme kabinlerine erişebilecekler. Kapasitenin %50'yi aşması durumunda ise sistem, deneme kabini boşalana kadar müşterilerin mağazada alışveriş yapmaya devam etmesine olanak tanıyan sıra sistemini etkinleştirecek. Bunun için müşteri, basılı bir bilet aracılığıyla veya uygulamasında boş deneme kabini numarasını içeren bir bildirim alacaktır. Ayrıca burada müşterilerin satın almak istemedikleri giysileri bırakmak için kullanabilecekleri bir iade karuseli de bulunmaktadır. Bu karusel, mağaza personelinin bu giysileri teslim alacağı depo alanına bağlıdır.

Lefties Lifestyle: Modadan daha fazlası, bir yaşam biçimi

Lefties Lifestyle: Modadan daha fazlası, bir yaşam biçimi

Bu yeni Digital Store’ların açılışı, Lefties'in herkes için zamansız, dayanıklı ve kaliteli basic giysiler aracılığıyla iletilen yaşam tarzı önerisini Türkiye'de daha geniş bir kitleye sunmasına olanak tanıyor. Kadın, erkek, kız çocuk, erkek çocuk ve bebek koleksiyonları müşterilerin ihtiyaçlarından yola çıkılarak oluşturuluyor ve bu ihtiyaca her zaman kolay giyilebilen ve diğer ürünlerle kolayca eşleştirilebilen giysilerle cevap veriliyor.

Böylece Lefties'in bu erişilebilir moda konsepti; herkes için, günlük yaşamın her anı için işlevsel, dayanıklı ve kaliteli bir moda anlayışıyla her türlü geçici trendin ötesine taşan zamansız, basic giysiler ortaya koyuyor.

Bu moda anlayışı, Cemal Can Seven, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören gibi Türk ünlülerin ve influencer'ların ve Lefties Lifestyle'ın avantajlarını sosyal ağlar aracılığıyla ileten diğer yetenekli yaratıcıların katılımıyla da desteklenmiştir.

Online mağazanın güçlendirilmesi

Online mağazanın güçlendirilmesi

Lefties'in bu yeni şehirlere gelmesi, Lefties'in bölgeye ulusal çapta ulaşan online mağazasında da karşılık buluyor. Kaliteli ve dayanıklı basic ürünlerden oluşan geniş kataloğuyla, Türkiye'de yaşayan herkes istediği Lefties ürünlerini evden çıkmadan resmi web sitesinden ve uygulamadan satın alabiliyor.