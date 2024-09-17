Lefties, Beş Yeni Mağaza Açarak Türkiye'de Büyümeye Devam Ediyor
Markanın farklı alışveriş merkezlerinde 5 Eylül - 14 Kasım tarihleri arasında açılacak yeni mağazalarına ev sahipliği yapacak şehirler arasında Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul bulunuyor.
Bir Inditex markası olan Lefties, Türkiye'deki varlığını önemli ölçüde güçlendirerek uluslararası genişleme planına devam ediyor.Bu kapsamda marka, Eylül ve Kasım ayları arasında ülkenin büyük şehirlerindeki alışveriş merkezlerinde beş yeni mağaza açacak: 5 Eylül'de Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan Metromall'da, 19 Eylül'de Meydan İstanbul AVM'de, Ekim'de İzmir'de bulunan İzmir Optimum'da, Kasım'da Adana’da bulunan Adana Optimum'da ve yine İstanbul'daki City's İstanbul Alışveriş Merkezi’nde. Maltepe Piazza ve Bayrampaşa Forum İstanbul ile birlikte Lefties, online mağazasına ek olarak Türkiye pazarındaki toplam mağaza sayısını yediye çıkarmış oldu.