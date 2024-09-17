Lefties, Beş Yeni Mağaza Açarak Türkiye'de Büyümeye Devam Ediyor

Bu yeni Digital Store’ların açılışı, Lefties'in herkes için zamansız, dayanıklı ve kaliteli basic giysiler aracılığıyla iletilen yaşam tarzı önerisini Türkiye'de daha geniş bir kitleye sunmasına olanak tanıyor. Kadın, erkek, kız çocuk, erkek çocuk ve bebek koleksiyonları müşterilerin ihtiyaçlarından yola çıkılarak oluşturuluyor ve bu ihtiyaca her zaman kolay giyilebilen ve diğer ürünlerle kolayca eşleştirilebilen giysilerle cevap veriliyor.

Böylece Lefties'in bu erişilebilir moda konsepti; herkes için, günlük yaşamın her anı için işlevsel, dayanıklı ve kaliteli bir moda anlayışıyla her türlü geçici trendin ötesine taşan zamansız, basic giysiler ortaya koyuyor.

Bu moda anlayışı, Cemal Can Seven, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören gibi Türk ünlülerin ve influencer'ların ve Lefties Lifestyle'ın avantajlarını sosyal ağlar aracılığıyla ileten diğer yetenekli yaratıcıların katılımıyla da desteklenmiştir.