Kutular Bantta İlerlerken Hız ve Refleks Sınavına Hazır Mısın?
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Kargo Deposunda Hız ve Refleks Sınavına Hazır Mısın? 📦🚚
Bant üzerindeki kutular hızla kırıcıya doğru ilerliyor ve zaman aleyhine işliyor! Gözlerini banttan ayırma, kutunun üzerindeki numarayı sağdaki raflarda bul ve kırıcıya ulaşmadan hemen eşleştir.
Her seviyede bant hızlanacak, raf sayıları artacak ve temponun dozu iyice yükselecek. Çarpı işaretli kutulara dokunma, ekstra can veren altın kutuları sakın kaçırma ve toplam 3 canın bitmeden 10 seviyeyi tamamlamaya çalış.
Bakalım kargo akışını eksiksiz yönetip kargo deposunun lideri olabilecek misin?
Hazırsan, parmaklarını hazırla ve bantı çalıştır! 🚀
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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