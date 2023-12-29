Kriket Maçında Çiftin 'Romantik' Anları Dev Ekrana Yansıdı: Tüm Seyirciler Alkışlamaya Başladı
Kriket Maçında Çiftin 'Romantik' Anları Dev Ekrana Yansıdı: Tüm Seyirciler Alkışlamaya Başladı
Avustralya ve Pakistan arasında oynana kriket maçında genç çifti utandıran anlar yaşandı. Romantizmin ayarını kaçıran ve tribünde sevişen çift kameramanın kadrajını aniden değiştirmesiyle dev ekrana çıktı.
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Avustralya ve Pakistan arasından oynanan kriket maçında tribündeki çiftin dev ekrana yansıyan görüntüleri internette viral oldu.
Kameraman, kadrajı aniden tribünde romantik anlar yaşayan çifte çevirdi.
Kadraja çiftin girmesiyle, seyirciler alkışlamaya başladı. Kendilerini dev ekranda gören çift işe şoka uğradı.
Daha sonra çift, bulundukları tribünden aşağı indiler. Kameraman kafasına sewatshirt geçirerek aşağı inen erkeğin de görüntülerini çekti.
Çiftin dev ekrana yansıyan romantik anları 👇
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