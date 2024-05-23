Kredi Kartı Başvurusu: Hızlı Onay, Avantajlı Kullanım

Kredi kartı başvurusu yapmak ve hızlı bir şekilde onay almak istiyorsanız ilk olarak banka tarafından talep edilen şartları öğrenmeniz gerekir. Şartlara uyum sağlanmasının ardından kart limitleri ve faiz oranlarının arasından size en uygun olan seçeneği tercih etmelisiniz. Bu sayede başvuru süreciniz daha hızlı sonuçlanacaktır. Bunun yanı sıra belirli dönemlerde gerçekleştirilen kampanyaları da yakından takip edebilir ve beklediğinizden daha hızlı bir şekilde kartınıza ulaşabilirsiniz.

Kredi Kart Başvurusu Yapabilmek İçin Hangi Şartların Yerine Getirilmesi Gerekir?

Başvuruların olumlu sonuçlanması için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. İlk olarak başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması şarttır. Reşit değilseniz kredi kartı almak için ebeveynlerinizin ya da yasal vasinizin onayına ihtiyaç duyarsınız. Bazı bankalar öğrencilere özel ayrıcalıklı kart alternatifleri de sunmaktadır. Yaş kriterini karşılaşıyorsanız bir sonraki adım, kredi notunuzun değerlendirilmesidir. Kredi notu, mali işlemlerinizi yansıtan bir göstergedir. Not, 1 ile 1900 arasında bir değere sahiptir ve 1900'e yaklaştıkça risk azalır.

Mevcut borçlarınız da bu puanın belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Not skalasında 1 ile 699 arasında olan kişiler 'yüksek riskli' grubunda değerlendirilir ve bu başvurular çoğunlukla reddedilir. 1100 ile 1499 arasındaki notlar, diğer değerlendirme kriterlerine bağlı olarak kabul edilebilir. 1500 ile 1699 bandındaki skorlar ise olumlu değerlendirilmekle birlikte bu durumda olan başvurular da çoğunlukla onaylanır.

1700 ile 1900 arasındaki notlar, istisnai durumlar haricinde doğrudan kabul edilir. Bir diğer önemli değerlendirme kriteri ise aylık net gelirinizdir. Günümüz şartlarında herhangi bir gelirini belgelendirilemeyen kişilere kredi kartı verilmemektedir. Bazı koşullar yerine getirilirse sabit maaşı olmayan bireyler de kredi kartı alabilir. Maaş bordrosu olmadan kredi kartı alabileceğiniz durumlar şu şekilde sıralanabilir:

Geliriniz üzerinde taksitli bir borcun bulunmaması

Yüksek bir kredi notuna sahip olmak

Kanıtlanan kira ya da diğer gelirler

Tüm koşullar sağlandığı takdirde bankalar düşük limitli kredi kartları sunabilir. Eğer Akbank müşteri olmak istiyorsanız gerekli olan belgeleri sunabilir ve size özel ayrıcalıklı seçeneklerden yararlanabilirsiniz.