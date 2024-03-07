Konya'da Feci Olay: İneği Sağmak İsterken Elektrik Akımına Kapılıp Öldü
Konya'da Feci Olay: İneği Sağmak İsterken Elektrik Akımına Kapılıp Öldü
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Olay, Konya'nın Kadırhanı ilçesine bağlı Atlantı mahallesinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Gözlüdağ (20) inekleri sağmak için ahıra girdi.
Süt sağma makinesini çalıştıran Gözlüdağ, cihazdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.
Gözlüdağ'ı yaralı bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözlüdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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