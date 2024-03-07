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Konya'da Feci Olay: İneği Sağmak İsterken Elektrik Akımına Kapılıp Öldü

Konya'da Feci Olay: İneği Sağmak İsterken Elektrik Akımına Kapılıp Öldü

Elektrik
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.03.2024 - 10:12

Konya'nın Kadırhanı ilçesinde inekleri sağmak için makineyi çalıştıran Sebahattin Gözlüdağ (20) elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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Olay, Konya'nın Kadırhanı ilçesine bağlı Atlantı mahallesinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Gözlüdağ (20) inekleri sağmak için ahıra girdi.

Olay, Konya'nın Kadırhanı ilçesine bağlı Atlantı mahallesinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Gözlüdağ (20) inekleri sağmak için ahıra girdi.

Süt sağma makinesini çalıştıran Gözlüdağ, cihazdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

Süt sağma makinesini çalıştıran Gözlüdağ, cihazdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

Gözlüdağ'ı yaralı bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözlüdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözlüdağ'ı yaralı bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözlüdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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