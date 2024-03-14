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Konya'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü: Uçağın Düştüğü Noktadaki Bir Personel Şehit Oldu

Konya'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü: Uçağın Düştüğü Noktadaki Bir Personel Şehit Oldu

Kaza
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 13:27

Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü. Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi. Uçağın düştüğü noktada bulunan şantiyede 1 personel şehit oldu. 

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Konya 3. Ana Jet Üssü'nde saat 12.54 sıralarında Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü.

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde saat 12.54 sıralarında Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü.

Uçağın düştüğü bölgede yoğun bir duman bulutu yükseldiği görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.

Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.
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