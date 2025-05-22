Kokteyllerin Bilinmeyen Hikayeleri: Hangi Kokteyl Nereden Çıktı?
Kokteyller sadece lezzetli içecekler değil, aynı zamanda tarih, kültür ve çılgın anekdotlarla dolu küçük birer sanat eseri! Her yudumda birer hikaye saklı. Peki en sevilen kokteyllerin nasıl ortaya çıktığını biliyor musun? İşte dünyanın en ikonik kokteyllerinden bazılarının bilinmeyen hikayeleri:
Sanat kokan bir kokteyl: Bellini
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Vali beyden sevgilerle: Manhattan
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