Kokteyllerin Bilinmeyen Hikayeleri: Hangi Kokteyl Nereden Çıktı?

Manhattan kokteylinin hikayesi, New York Valisi olan Samuel J. Tilden’in vali seçimlerinde zaferini kutlamak için 1874 yılında düzenlenen partiye dayanıyor. Girişimci bir barmen, kulübün onuruna Manhattan adını verdiği etkinlik için yeni bir kokteyl hazırlıyor. Kokteyli beğenen davetliler, bir tane daha içmek istedikleri zaman Manhattan kokteyli istediklerini söylüyorlar ve böylece kokteyl hem popülarite kazanıyor hem de adını buluyor.