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Kokteyllerin Bilinmeyen Hikayeleri: Hangi Kokteyl Nereden Çıktı?

Kokteyllerin Bilinmeyen Hikayeleri: Hangi Kokteyl Nereden Çıktı?

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Onedio Content - Onedio Editörü
22.05.2025 - 16:03

Kokteyller sadece lezzetli içecekler değil, aynı zamanda tarih, kültür ve çılgın anekdotlarla dolu küçük birer sanat eseri! Her yudumda birer hikaye saklı. Peki en sevilen kokteyllerin nasıl ortaya çıktığını biliyor musun? İşte dünyanın en ikonik kokteyllerinden bazılarının bilinmeyen hikayeleri:

Sanat kokan bir kokteyl: Bellini

Sanat kokan bir kokteyl: Bellini

Bellini, Venedik’teki ünlü Harry’s Bar’da 1948’de icat edildi. Efsane barın kurucusu Giuseppe Cipriani, Kuzey İtalya’da yetişen beyaz şeftalilerin püresiyle daha önce hiç denenmemiş yepyeni bir karışım ortaya çıkarmış. Kokteyl, adını büyük ressam Giovanni Bellini’den alıyor. Ressamın kardeşi bir başka ressam Gentile Bellini’yi de Fatih Sultan Mehmet tablosu ile tanıyoruz.

James Bond’un Favorisi: Martini

James Bond’un Favorisi: Martini

Martini’nin kökeni 19. yüzyıl Amerika’sına uzanıyor. En güçlü teori, San Francisco’daki Occidental Hotel’de, Martinez kasabasına giden altın arayıcıları için hazırlandığı. Bu karışım “Martinez” adıyla biliniyordu, sonra “Martini”ye evrildi. Ünlü ajan karakteri James Bond’un “çalkalanmış, karıştırılmamış” şeklinde sevdiği Martini siparişi ile dünya çapında üne kavuştu.

Kanlı olan kraliçe mi yoksa sadece renk mi?: Bloody Mary

Kanlı olan kraliçe mi yoksa sadece renk mi?: Bloody Mary

Bu domates suyu bazlı kokteyl, 1920’lerde Paris’teki Harry’s New York Bar’da doğdu. Barmen Fernand Petiot, farklı tatlar denemek istedi ve baharatlar da kullanarak “Bloody Mary”yi yarattı. İsim, İngiltere’nin “Kanlı Mary” lakaplı Kraliçesi I. Mary’den mi geliyor, yoksa sadece kırmızı renkten mi esinlenildi halen bilinmiyor. 1930’larda Amerika’ya taşındıktan sonra oradaki müşteriler “çok baharatlı” diye şikayet ettiği için Petiot tarifi yumuşatmış, yani ilk Bloody Mary’ler şimdikinden daha farklıydı.

Korsanların kokteyli: Mojito

Korsanların kokteyli: Mojito

Mojito’nun kökeni 16. yüzyıl Küba’sına dayanıyor. Korsan Francis Drake’in mürettebatı “El Draque” adında bir içecek hazırlayıp içermiş ve bu içecek aslında sıtmayı önlemek içinmiş. 19. yüzyılda da modern Mojito halini almış. Havana’daki La Bodeguita del Medio barı Mojito’yu popülerleştirdi ve bu kokteyl ünlü yazar Ernest Hemingway’in de bu barda favorisiydi. Barın duvarında onun yazdığı “My Mojito in La Bodeguita” notu bulunur.

Porto Riko’nun tropikal hediyesi: Pina Colada

Porto Riko’nun tropikal hediyesi: Pina Colada

Pina Colada, 1954’te Porto Riko’daki Caribe Hilton Oteli’nde barmen Ramón “Monchito” Marrero tarafından ortaya çıkarıldı. Barmenin amacı tropikal tatları bir bardakta birleştirmekti. İsim, İspanyolca “süzülmüş ananas” anlamına geliyor. 1978 yılında Porto Riko, Pina Colada’yı resmi içeceği ilan etmiştir.

Bir Dansçının İlhamı : Margarita

Bir Dansçının İlhamı : Margarita

Margarita’nın kökeni tam bir Meksika efsanesi. En popüler teori 1940’larda Meksika’da bir barmenin, dansçı Marjorie King için bu kokteyli yarattığı yönünde. Marjorie, yumuşak içimli bir içecek istemiş ve barmen de limon suyu ve tuzlu kenarlı bir bardakta adeta şov yapmış, Margarita doğmuş.

Vali beyden sevgilerle: Manhattan

Vali beyden sevgilerle: Manhattan

Manhattan kokteylinin hikayesi, New York Valisi olan Samuel J. Tilden’in vali seçimlerinde zaferini kutlamak için 1874 yılında düzenlenen partiye dayanıyor. Girişimci bir barmen, kulübün onuruna Manhattan adını verdiği etkinlik için yeni bir kokteyl hazırlıyor. Kokteyli beğenen davetliler, bir tane daha içmek istedikleri zaman Manhattan kokteyli istediklerini söylüyorlar ve böylece kokteyl hem popülarite kazanıyor hem de adını buluyor.

Kokteyl adına daha fazlası için Türkiye'nin ilk ve tek kokteyl festivaline davetlisiniz!

Kokteyl adına daha fazlası için Türkiye'nin ilk ve tek kokteyl festivaline davetlisiniz!

Türkiye’nin ilk ve tek kokteyl festivali İstanbul Cocktail Festival, şehirdeki onuncu edisyonunu YüzdeYüzMüzik sunumuyla 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Lifepark’ta kutlamaya hazırlanıyor.

2017 yılından itibaren şehrin kokteyl simgelerinden biri haline gelen, kokteyl severleri ülkemizin ikonik barları ve uzman miksolojistler ile buluşturmaya devam eden İstanbul Cocktail Festival, birbirinden renkli sanatçıları ağırlayacağı performans sahnesi, şeflerden atölyeler, söyleşiler, gurme lezzet durakları, lokal marka standları, çeşitli aktiviteler, panayır oyunları ve daha fazlasıyla iki gün boyunca devam edecek.

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