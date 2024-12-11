Kodlama Dünyasında Bir Devrim: Avrupa’nın 'Derin Teknoloji Eğitmeni' 1 Milyon Genci Kodlamaya Davet Ediyor!
Kodluyoruz Derneği, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsünce (EIT) 'Derin Teknoloji Yetenek İnisiyatifi DTTI' kapsamında '2024 Yılının Eğitmenleri' kategorisinde birincilik ödülünü aldı.
Dezavantajlı bireylere kodlamayla veri bilimi becerileri kazandırmayı amaçlayan ve bugüne kadar 300 binden fazla gence yazılım, yapay zeka ve sosyal beceri geliştirme atölyeleri imkanı sağlayan, eğitimlerinden son 2 yılda özellikle deprem bölgesinde 5 binden fazla gencin faydalandığı dernek, uluslararası işbirlikleri ve ücretsiz programlarla gençlerin kariyerini destekledi.
Sosyal girişim olarak yola çıkıp, dernekleşen, yazılım, yapay zeka, veri bilimi, oyun geliştirme ve siber güvenlik gibi alanlarda atölyeler düzenleyen Kodluyoruz'a DTTI tarafından 'Avrupa'nın en başarılı derin teknoloji eğitmeni' ünvanı verildi.
AB Başkanlığından tebrik
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın