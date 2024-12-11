Kodlama Dünyasında Bir Devrim: Avrupa’nın 'Derin Teknoloji Eğitmeni' 1 Milyon Genci Kodlamaya Davet Ediyor!

Kjamili, TÜBİTAK'la da işbirliği içinde projeler geliştiren derneğinin 'Avrupa'nın en başarılı derin teknoloji eğitmeni' seçilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Avrupa Komisyonunun 1 milyon derin teknoloji yeteneği yetiştirme hedefi var. Türkiye de buna dahil. Bu misyon için onlarla birlikte çalışan kurumları ödüllendirmek istemişler. Kendi inisiyatiflerine üye olan kuruluşlar, dernekler arasında en fazla yetenek geliştiren kurum olarak Avrupa birincisi seçildik. Özellikle veri bilimi, siber güvenlik ve yazılım alanında derin teknoloji eğitimlerimizle 6 bin 785 gence ulaştık. Böyle bir ödül almayı hiç beklemiyorduk çünkü ödüle başvurmamıştık. Ödülü, Polonya'nın Varşova şehrinde Avrupa Komisyonunun düzenlediği 'Derin Teknoloji Günü'nde aldık. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı bizi tebrik etti, sosyal medyalarında paylaştılar. Çok gurur duyduk.'

Yaklaşık 8 yıldır daha fazla gence ulaşmak için çabaladıklarını anlatan Kjamili, 1 milyon gence ulaşarak yazılım, siber güvenlik ve yapay zeka atölyeleri ve dijital eğitimleri vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Kjamili, 'En büyük hayalimiz sadece Avrupa'daki 1 milyon yetenek değil. Avrupa'daki 1 milyon yeteneğin Türkiye'den çıkması. Gençlere çağrımız yazılım alanında öncü olsunlar, geleceği kodlasınlar ve dahil olsunlar, dahil etsinler, harekete geçsinler.' diye konuştu.

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