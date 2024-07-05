Kendini Cinci Hoca Diye Tanıtan Elektrik Ustası Çocukları Böyle Kandırıp İstismar Etti
Kendini Cinci Hoca Diye Tanıtan Elektrik Ustası Çocukları Böyle Kandırıp İstismar Etti
Kendini Cinci Hoca diye tanıtan sapıkların taciz haberleri bitmiyor. Geçtiğimiz ay 15 ve 16 yaşındaki iki kızı istismar ettiği için soruşturma başlatılan Cüneyt Vural, bugün 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çarpıcı detaylar haberimizin içinde.
Kaynak: Gerçek Gündem - Seyhan Avşar
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İstanbul'da bir cinci hoca tacizi daha yaşandı. Eyüpsultan'da elektrikçilik yapan ve kendisini "Cinci Hoca" olarak tanıtan Cüneyt Vural, 15 ve 16 yaşındaki iki genç kızı istismar etti.
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Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre teyzesi zaman zaman baygınlık geçiren lise öğrencisi Y. U. (15) , teyzesiyle birlikte sözde cinci hocaya başvurdu. Bu sayede genç kız ile yakınlık sağlayan Cüneyt Vural, Y.U'yu Polenezköy'de bulunan "Synosse" isimli otele götürdü.
Vural, Y.U'yu her seferinde gözlük ve şapka takarak otele soktu. Tacizler tecavüze döndükten sonra genç kızı "birine söylersen cinlerim sana musallat olur" diye korkutarak eylemlerine devam etti.
Bu süreçte Y.U.'nun arkadaşı M.A. (16) ile tanışan Cüneyt Vural, genç kızla bir kafede buluştu. M.A.'ya Sen de 3 harfli var. Sana yardımcı olacağım. İkiz kardeşin rüyasında seni müstehcen olarak görüyor. Erkek kardeşin seni rüyasında görmekten mutlu oluyor ve bu durum seni sarsıyor. Sende azmışlık var ve bunu bir şekilde atman lazım..." dedi.
M.A. konuyu ailesine anlatana dek istismar devam etti. M.A'nın ailesi Cüneyt Vural'dan 22 Şubat 2023 tarihinde şikayetçi oldu. 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dün karara başlandı. Vural, “Çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Y.U.’ya yönelik eylemleri nedeniyle açılan dava ise devam ediyor.
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