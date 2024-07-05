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Kendini Cinci Hoca Diye Tanıtan Elektrik Ustası Çocukları Böyle Kandırıp İstismar Etti

Kendini Cinci Hoca Diye Tanıtan Elektrik Ustası Çocukları Böyle Kandırıp İstismar Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
05.07.2024 - 12:22

Kendini Cinci Hoca diye tanıtan sapıkların taciz haberleri bitmiyor. Geçtiğimiz ay 15 ve 16 yaşındaki iki kızı istismar ettiği için soruşturma başlatılan Cüneyt Vural, bugün 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çarpıcı detaylar haberimizin içinde.

Kaynak: Gerçek Gündem - Seyhan Avşar

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İstanbul'da bir cinci hoca tacizi daha yaşandı. Eyüpsultan'da elektrikçilik yapan ve kendisini "Cinci Hoca" olarak tanıtan Cüneyt Vural, 15 ve 16 yaşındaki iki genç kızı istismar etti.

İstanbul'da bir cinci hoca tacizi daha yaşandı. Eyüpsultan'da elektrikçilik yapan ve kendisini "Cinci Hoca" olarak tanıtan Cüneyt Vural, 15 ve 16 yaşındaki iki genç kızı istismar etti.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre teyzesi zaman zaman baygınlık geçiren lise öğrencisi Y. U. (15) , teyzesiyle birlikte sözde cinci hocaya başvurdu. Bu sayede genç kız ile yakınlık sağlayan Cüneyt Vural, Y.U'yu Polenezköy'de bulunan "Synosse" isimli otele götürdü.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre teyzesi zaman zaman baygınlık geçiren lise öğrencisi Y. U. (15) , teyzesiyle birlikte sözde cinci hocaya başvurdu. Bu sayede genç kız ile yakınlık sağlayan Cüneyt Vural, Y.U'yu Polenezköy'de bulunan "Synosse" isimli otele götürdü.

Vural, Y.U'yu her seferinde gözlük ve şapka takarak otele soktu. Tacizler tecavüze döndükten sonra genç kızı "birine söylersen cinlerim sana musallat olur" diye korkutarak eylemlerine devam etti.

Vural, Y.U'yu her seferinde gözlük ve şapka takarak otele soktu. Tacizler tecavüze döndükten sonra genç kızı "birine söylersen cinlerim sana musallat olur" diye korkutarak eylemlerine devam etti.

Bu süreçte Y.U.'nun arkadaşı M.A. (16) ile tanışan Cüneyt Vural, genç kızla bir kafede buluştu. M.A.'ya Sen de 3 harfli var. Sana yardımcı olacağım. İkiz kardeşin rüyasında seni müstehcen olarak görüyor. Erkek kardeşin seni rüyasında görmekten mutlu oluyor ve bu durum seni sarsıyor. Sende azmışlık var ve bunu bir şekilde atman lazım..." dedi.

Bu süreçte Y.U.'nun arkadaşı M.A. (16) ile tanışan Cüneyt Vural, genç kızla bir kafede buluştu. M.A.'ya Sen de 3 harfli var. Sana yardımcı olacağım. İkiz kardeşin rüyasında seni müstehcen olarak görüyor. Erkek kardeşin seni rüyasında görmekten mutlu oluyor ve bu durum seni sarsıyor. Sende azmışlık var ve bunu bir şekilde atman lazım..." dedi.

M.A. konuyu ailesine anlatana dek istismar devam etti. M.A'nın ailesi Cüneyt Vural'dan 22 Şubat 2023 tarihinde şikayetçi oldu. 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dün karara başlandı. Vural, “Çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Y.U.’ya yönelik eylemleri nedeniyle açılan dava ise devam ediyor.

M.A. konuyu ailesine anlatana dek istismar devam etti. M.A'nın ailesi Cüneyt Vural'dan 22 Şubat 2023 tarihinde şikayetçi oldu. 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dün karara başlandı. Vural, “Çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Y.U.’ya yönelik eylemleri nedeniyle açılan dava ise devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem - Seyhan Avşar

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Nuray

Bilimden uzak cahil insanlar hâlâ bu şarlatanlara inanmakta ısrar ediyor. Çocuklarınızı, eşinizi, dostunuzu nasıl böyle şahıslarla aynı ortama sokarsınız. Hi... Devamını Gör

azattiq

Bazen insanın oh iyi olmuş diyesi geliyor. Yıl olmuş 2024 ne işin var senin cinci de ya! Bu yüzyılda bu kadar aptal olma bu kadar beyinsiz olma hakkı yok kim... Devamını Gör

Malum Şahıs

başka hangi dinde böyle hizmetler var. şu dini beğenmeyen kadınları gerçekten anlayamıyorum 😏