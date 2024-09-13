KeineMusik’i İstanbul’a Getiren Monkey Project’ten Yepyeni Bir Festival: Unforbidden ile Eğlenceye Hazır Olun!

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ‘’Unforbidden’’ festivalinde 28 dünyaca ünlü elektronik müzik sanatçısı iki gün boyunca sahne alacak ve 30.000 müzikseveri ağırlayacak.

İki farklı etkileyici müzik sahnesi ve ruhsal bir keşif sunan bir spiritüel sahne ile Unforbidden, izleyicilere her açıdan unutulmaz bir deneyim vadediyor. Circoloco, KeineMusik ve AbraCadabra, Rumors gibi efsanevi gösterileri ülkemize getiren Monkey Project’in imzasını taşıyan bu etkinlik, festival tutkunları için yılın en heyecan verici buluşmalarından biri olacak.