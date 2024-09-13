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KeineMusik’i İstanbul’a Getiren Monkey Project’ten Yepyeni Bir Festival: Unforbidden ile Eğlenceye Hazır Olun!

KeineMusik’i İstanbul’a Getiren Monkey Project’ten Yepyeni Bir Festival: Unforbidden ile Eğlenceye Hazır Olun!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.09.2024 - 10:45

Eğlence dünyasında iz bırakan ve dünyaca ünlü sanatçıları getirme konusundaki başarısıyla dikkat çeken Monkey Project, KeineMusik etkinliğinin ardından şimdi efsanevi bir festivale imza atıyor! Unforbidden Festival, 14-15 Eylül’de ParkOrman’da kapılarını açarak; müzik, kültür, sanat, deneyim ve gastronomiyi tek bir çatı altında buluşturuyor.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ‘’Unforbidden’’ festivalinde 28 dünyaca ünlü elektronik müzik sanatçısı iki gün boyunca sahne alacak ve 30.000 müzikseveri ağırlayacak. 

İki farklı etkileyici müzik sahnesi ve ruhsal bir keşif sunan bir spiritüel sahne ile Unforbidden, izleyicilere her açıdan unutulmaz bir deneyim vadediyor. Circoloco, KeineMusik ve AbraCadabra, Rumors gibi efsanevi gösterileri ülkemize getiren Monkey Project’in imzasını taşıyan bu etkinlik, festival tutkunları için yılın en heyecan verici buluşmalarından biri olacak.

Büyülü ParkOrman’ın içinde müzik, sanat ve deneyimin eşsiz atmosferine kapılmaya hazır olun.

Büyülü ParkOrman’ın içinde müzik, sanat ve deneyimin eşsiz atmosferine kapılmaya hazır olun.

Festival, her köşesinde yeni keşifler sunarak eğlence sınırlarını zorlayacak sürprizlerle dolu. 

14-15 Eylül tarihlerinde Monkey Project’in olağanüstü organizasyonu ile hayat bulan Unforbidden Festival’de yerinizi şimdiden ayırtın ve bu benzersiz deneyimin bir parçası olun!

İletişim ve Bilet Bilgileri:

Unforbidden Festival Resmi Web Sitesi

Biletler ve Ayrıntılar

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

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