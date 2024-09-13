KeineMusik’i İstanbul’a Getiren Monkey Project’ten Yepyeni Bir Festival: Unforbidden ile Eğlenceye Hazır Olun!
KeineMusik’i İstanbul’a Getiren Monkey Project’ten Yepyeni Bir Festival: Unforbidden ile Eğlenceye Hazır Olun!
Eğlence dünyasında iz bırakan ve dünyaca ünlü sanatçıları getirme konusundaki başarısıyla dikkat çeken Monkey Project, KeineMusik etkinliğinin ardından şimdi efsanevi bir festivale imza atıyor! Unforbidden Festival, 14-15 Eylül’de ParkOrman’da kapılarını açarak; müzik, kültür, sanat, deneyim ve gastronomiyi tek bir çatı altında buluşturuyor.
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