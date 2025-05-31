onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedinizin Rengi Karakteri Hakkında Çok Şey Öğrenmenizi Sağlıyor!

etiket Kedinizin Rengi Karakteri Hakkında Çok Şey Öğrenmenizi Sağlıyor!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
31.05.2025 - 22:31

Kedi sahipleri çok iyi bilir ki, kediler renklerine göre kesinlikle karakter olarak birbirlerinden ayrılıyorlar. Peki, bu gerçekten de doğru mu? Kedilerin karakterlerini belirleyen etkenlerden biri de renkleri midir? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, içeriği okumaya başlayın bakalım! 😻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siyah Kediler

Siyah Kediler

Siyah kediler deyince akla ilk gelenlerden biri de özellikle batıl inançlar. Mesela kara kedinin uğursuzluk getirdiğini söyleyen birini en az bir kere duymuşsunuzdur... Elbette ki bu söylemler gerçek değil. Kara kediler bu kadar asil görünürken nasıl uğursuz olabilir?

Siyah kediler genelde sessiz bir karaktere sahip olmaları ile bilinirler. Onları bütün gün koltuğun köşesine oturmuş meraklı gözlerle etrafı izlerken görebilirsiniz. Sahipleriyle ise çok derin bağlar kurarlar. Öyle herkese güvenmezler ama bir kere de güvenirlerse dünyada cenneti yaşatırlar!

Beyaz Kediler

Beyaz Kediler

Beyaz kediler gerçekten de çok havalılar! Tıpkı göründükleri kadar temiz ve narindirler. Genel olarak karakterleri sakindir. Beyaz kediler de renginden dolayı masumiyet ve saflıkla ilişkilendirilirler. Ayrıca sessizlikten inanılmaz keyif alırlar. Onlar evde genellikle kraliyet ailesinden gelmiş gibi davranmayı tercih ediyorlar... 

Yapılan bir araştırmaya göre beyaz kediler genetik olarak pek sağlıklı değiller. Özellikle sağırlık problemleri en çok bu renkte görülüyormuş.

Turuncu Kediler

Turuncu Kediler

Açılın yoldan, bir baş belası geliyor... Turuncu yani sarman kediler kelimenin tam anlamıyla bir tatlı baş belasıdır! Nerede bir yaramazlık varsa anında orada bitiverirler...Fakat aşırı yaramaz olmalarına karşın şefkatli bir yapıları olduğunu da söylemek mümkün. 

Ayrıca Garfield'dan da bildiğiniz üzere biraz 'tembellik' yönleri de var. Yaptıkları sakarlıklar ile oldukça komiklerdir. Eğer bir sarman kediniz varsa evde canınızın sıkılmadığına eminiz...

Tortoiseshell Kediler

Tortoiseshell Kediler

Bu karma desenli kedilere sokakta pek rastlamasak da kesinlikle görmüşsünüzdür. Karakterine baktığımızda genellikle inatçı bir yapısı olduğunu söylemek mümkün. İsterse kendini sevdirir, istemezse asla onu sevemezsiniz! Hatta bazen o kadar yokmuşsunuz gibi davranır ki bir an varlığınızı bile sorgulayabilirsiniz.

Gri Kediler

Gri Kediler

Gri kediler, 'havalı' diye bir kelime olmasa yine havalı olmayı başarabilir. Fakat bu coolluğuna aldanmayın. Çok meraklı bir yanları olduğu için evde girmedikleri tek bir delik bile kalmaz. 

Kendini sevdirmekten çok hoşlanmazlar. Yani geceleri birlikte uyumayı ya da kucağınıza gelmesini bekliyorsanız, çok beklemeyin hayal kırıklığına uğrarsınız... Mesafeden hoşlanırlar. Yine de sahiplerine karşı çok bağlıdırlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siyah Beyaz Kediler

Siyah Beyaz Kediler

Siyah beyaz kediler, genellikle 'Tuxedo' yani, smokin desenli kediler olarak bilinirler. Gerçekten de sanki her an bir davete gideceklermiş gibi hep şık ve bakımlı dururlar. Siyah-beyaz kediler inanılmaz enerjik ve oyun bağımlısıdır. İnsanlara karşı aşırı düşkündürler ve kucaklarından 1 saniye bile inmek istemezler. Eğer siyah-beyaz bir kedi varsa hayatınızda, onunla sürekli yan yana olmaya alışsanız iyi edersiniz.

Üç Renkli Kediler

Üç Renkli Kediler

Tam olarak görünüşlerini karakterlerine yansıtırlar: Her şeyden biraz biraz bulunur... Aslında bu kedilerle ilgili en ilginç bilgi neredeyse tamamının dişi olması. Sebebi de  üç rengin bir araya gelmesi genetik olarak genellikle sadece dişilerde mümkün oluyor.

Üç renkli kediler çoğu zaman kendi bildiklerini okurlar ve özgür bir ruha sahiptirler. Onları asla zorla sevmeye kalkmayın, çünkü bunun kararını yalnızca onlar verir. Sevilme saati geldiğinde kendini sevdirir sonra bir anda çat diye yanınızdan uzaklaşır...

Kahverengi Kediler

Kahverengi Kediler

Tıpkı sütlü çikolataya benzedikleri için sürekli onları sevme isteğiyle başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Kahverengi kedilerin, insana güven veren bir yanları vardır. Bunun nedeni toprak tonlarının enerjisini taşımalarından kaynaklanır. Sessiz bir yapıya sahip olsalar da sizin her hareketinizi izlerler. Çok meraklı olmalarına karşın bunu bile sakinlikle yaparlar. Kedi değil de sanki olgun bir insan gibidirler...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın