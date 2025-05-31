Kedinizin Rengi Karakteri Hakkında Çok Şey Öğrenmenizi Sağlıyor!

Açılın yoldan, bir baş belası geliyor... Turuncu yani sarman kediler kelimenin tam anlamıyla bir tatlı baş belasıdır! Nerede bir yaramazlık varsa anında orada bitiverirler...Fakat aşırı yaramaz olmalarına karşın şefkatli bir yapıları olduğunu da söylemek mümkün.

Ayrıca Garfield'dan da bildiğiniz üzere biraz 'tembellik' yönleri de var. Yaptıkları sakarlıklar ile oldukça komiklerdir. Eğer bir sarman kediniz varsa evde canınızın sıkılmadığına eminiz...