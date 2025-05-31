Kedi Sahiplenmeye Ne Kadar Hazırsın?

Verdiğin cevaplara göre, kedi sahibi olma düşüncesi sana henüz çok yakın değil. Belki, şu an zaten birçok sorumlulukla uğraşıyorsun ya da evinde bir canlıyla yaşamanın getireceği değişimlere hazır hissetmiyorsun. Bu çok normal; herkesin hayatı bir evcil hayvan için uygun olmayabilir. Kedi sahiplenmek büyük bir bağlılık, düzenli ilgi ve sevgi gerektirir. Eğer şu anda bunu tam anlamıyla veremeyeceğini düşünüyorsan, bu çok saygıdeğer bir farkındalık. Kim bilir, belki bir gün koşullar değişir ve sen de o sorumluluğa hazır hissedersin. Ama bugün için, hem kendin hem o can için doğru zamanı beklemek en iyisi olabilir.