Kedi Sahiplenmeye Ne Kadar Hazırsın?
Bir kediyle hayatını paylaşmak mı istiyorsun? O minik patiler, sabah uyanınca suratına dikilen gözler… Hepsi çok tatlı ama bu yolculuk bir hevesle değil, hazır hissettiğin anda başlamalı. Hazırladığımız bu test, hem eğlenceli hem düşündürücü bir başlangıç olsun.
Bakalım, kedi sahiplenmeye ne kadar hazırsın?👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Evinin her köşesi tüy olsa...
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2. Kedi mamasına ayıracağın bütçe...
3. Veteriner masrafları hakkında ne düşünüyorsun?
4. Sahipleneceğin kediyi nasıl seçmek istersin?
5. Onların en sevdiği aktivite bir şeyleri devirmek! :) Kırılan bir bardak, vazo senin için sorun mu?
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6. Bazı kediler hiç kendini sevdirmez. Peki, kedin sana yüz vermediğinde ne yapacaksın?
7. Her gün kedinin kumunu temizlemek sana nasıl hissettirir?
8. Son olarak: Açık ol bize! Bir kediye ömür boyu yuva olmak için kalpten hazır hissediyor musun?
Sen kedi sahibi olmak için doğmuş gibisin!
Hazır sayılırsın...
Kalbin istiyor ama aklında soru işaretleri var.
Şu an için kedi sahiplenmeye hazır değilsin gibi görünüyor.
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