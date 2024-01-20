Kaymakam’ın “Şehitlere Rahmet Okumadı” Diyerek Tepki Gösterediği İmam Darp Edildiğini İddia Etti

İddiaya göre; Diyarbakır’ın Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, cuma namazı için gittiği Bahçelievler Camisinde, hocanın hutbede şehitler ile ilgili paragrafı okumamasına tepki gösterdi. İmam ise hastaneye giderek darp raporu aldı.

‘Kaymakam cami hocasını darp etti’ şeklindeki haberler çıkması üzerine de Diyarbakır Valiliği tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.