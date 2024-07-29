Kaybettiğimiz Ünlü Oyuncu Kenan Işık'a İkizi Kadar Benzeyen Abisi Görenlerin Boğazını Düğümlüyor
Kaybettiğimiz Ünlü Oyuncu Kenan Işık'a İkizi Kadar Benzeyen Abisi Görenlerin Boğazını Düğümlüyor
Ünlü oyuncu Kenan Işık, 10 yıl komada kaldıktan sonra bugün maalesef hayatını kaybetti. Kenan Işık'a ikizi kadar benzeyen abisi Mehmet Cengiz Işık ise görenlerin boğazını düğümledi.
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2014 yılında spor sonrası beyin kanaması geçiren ve 10 yıldır komada olan ünlü oyuncu Kenan Işık'ı bugün maalesef kaybettik.
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Almanya'da tedavi gördükten sonra bir dizi operasyon geçiren Kenan Işık'ın zaman zaman iyileştiği haberleri sosyal medyada yayılmıştı. Ancak Kenan Işık sanılan kişinin, oyuncunun ağabeyi Mehmet Cengiz Işık olduğu ortaya çıkmıştı.
Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık, Türkiye'nin önde gelen arkeologlarından bir tanesi. Işık, özellikle Kaunos Antik Kentine yaptığı çalışmalarla biliniyor.
Biz de Mehmet Cengiz Işık'a ve Kenan Işık'ın tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
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