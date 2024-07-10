Katılımevim, Yeni Yatırımından 283.5 Milyon USD Gelir Beklediğini Açıkladı!
Katılımevim, Yeni Yatırımından 283.5 Milyon USD Gelir Beklediğini Açıkladı!
Türkiye'nin önde gelen faizsiz finans kuruluşu Katılımevim, CarrefourSA Bursa AVM olarak kullanılmakta olan 100.000 metrekarelik gayrimenkulün %70'ini kapsayan satın alma işleminin, gayrimenkulün sahibi olan Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. isimli şirketin %70'inin satın alınmasıyla birlikte tamamlandığını açıkladı. KAP’a iletilen bildiride, Katılımevim’in 900 Milyon USD proje hasılat garantili yatırımdan, minimum 283.5 Milyon USD gelir beklentisi olduğu yer alıyor.
Yeni nesil finansman çözümleriyle tasarruf finansman sektörünün önde gelen markası Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., yeni yatırımlarını açıklamaya devam ediyor.
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