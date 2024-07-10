Katılımevim, Yeni Yatırımından 283.5 Milyon USD Gelir Beklediğini Açıkladı!

Şirket, son olarak geçtiğimiz ay, aynı sektörde faaliyet gösteren Birevim’e ait yüzde 55 ortaklık payını satın aldığını duyurmuştu. Sektörünün halka arz olan tek kuruluşu olma özelliğiyle yatırımlarını düzenli olarak KAP’a bildiren Katılımevim, “Hasılat Paylaşımlı Yatırım Projesi” başlığıyla yayınladığı yeni projesinin detaylarını şöyle açıkladı:

“Bursa İli, Nilüfer İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş.‘ne ait olan ve halen CarrefourSA Bursa AVM olarak kullanılmakta olan 100.000 metrekarelik gayrimenkulün %70'ini kapsayan satın alma işlemi, Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. isimli şirketin %70'inin satın alımı ile 04.07.2024 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır.

Gayrimenkul üzerinde Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ile Atış Yapı Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. Arasında “Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi” düzenlenerek ön protokol, tarafların imzaladığı Niyet Mektubu ile tamamlanmıştır. Atış Yapı, işbu sözleşme (Niyet Mektubu) ile elde edilecek proje hasılatının minimum 900.000.000,00 USD (Dokuz Yüz Milyon Amerikan doları) değerinde olacağını garanti etmektedir.