Karakterine Göre Senin Enerjini Yükseltecek Şey Ne?
Kendini enerjik hissettiğin anları sorsak hemen cevaplarsın. Müzik dinlemek, sevdiğin birini görmek, en sevdiğin yemeği yemek ya da maaşına acaaaayip bir zam yapılması...
Bizim merak ettiğimiz şey ise karakterine göre enerjini tam olarak ve en çok neyin yükselttiği. Sen de merak ediyorsan seni şöyle alalım. 👇
1. Söyle bakalım, bundan 2000 yıl önce yaşıyor olsaydın sence hangi mesleği yapardın?
2. Eğer seçme şansın olsaydı, ömrünün sonuna kadar nerede yaşamak isterdin? Bütün imkanlar sunulacak, merak etme!
3. Ennnn ama en sevdiğin birinin sana söylediği bir yalanı yakaladın. Hayati bir önem taşımıyor ama sonuç olarak bir yalan söylemiş. Nasıl karşılardın?
4. Peki yalan söyleyen kişi çok yakının değilse, yani hayatında büyük bir yeri yoksa?
5. Net bir cevap istiyoruz! Çok sıkışık olduğun bir dönemde sana 1 milyon TL verilecek ama 1 ay sonra hepsini geri ödemek zorundasın. Kabul eder miydin?
6. Şimdiden kıpır kıpır olduk! 🙃 Stres hayatının neresinde?
7. Sabahları uyanmakta zorluk çekiyor musun?
8. Son olarak şunu soralım: Günün her saati etrafını sarmasını istediğin bir koku seçer misin?
Ayda en az bir kez tatil yapmak!
Evcil hayvan sahiplenmek!
Haftanın bir gününü sadece kendine ayırmak!
Evinin her köşesine seni ferahlatan kokular koymak!
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