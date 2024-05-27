Kahve Tutkunları Buraya: Türk Kahvesinin Keyfini Artırmanızı Sağlayacak 7 Püf Nokta

Yıllardır Türk kahvesine bol köpük, her fincanda aynı lezzeti getiren Arçelik Telve 20. Yaşında! Türk kahvesinin yapımının meşakkatli olduğunu düşünenler, henüz Arçelik Telve ile tanışmamış olabilirsiniz. Çünkü Arçelik Telve Türk kahvesi makinesiyle kahveler tek bir tuş ile en ideal sıcaklıkta, en ideal lezzette ve bol köpüklü olarak hazırlanır!

20 yıldır en keyifli, en mutlu, en duygulu anlara eşlik eden Arçelik Telve’nin 20.yaşını köpüğü bol, lezzeti yerinde Türk kahvesiyle kutlayalım. İyi ki varsın Telve!