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Kahve Tutkunları Buraya: Türk Kahvesinin Keyfini Artırmanızı Sağlayacak 7 Püf Nokta

Kahve Tutkunları Buraya: Türk Kahvesinin Keyfini Artırmanızı Sağlayacak 7 Püf Nokta

Arçelik Global
Arçelik Global - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 22:19

Türk kahvesi içmenin keyfini arşa çıkarmak isteyenler bu içeriğe bekleniyorsunuz! ☕️

1. Her şeyden önce iyi bir kahve sizi asla yarı yolda bırakmaz!

Kaliteli kahve çekirdekleriyle yapılmış bir Türk kahvesinin keyfini başka yerde bulamazsınız.

2. Kahvenizin altın oranını belirleyin!

Birkaç kez deneme yanılma yöntemiyle ideal oranı ayarladıktan sonra 'ben daha önce kahve içmiyormuşum' diyebilirsiniz... 🤭

3. Çift kaynatma yapın ve kahveyi dinlendirin!

Az miktarda kahve kullanarak ilk kaynamayı yaptıktan sonra, kahveyi bir kez daha kaynatmak kahvenin köpüğünü artırır ve daha yoğun bir aroma sağlar. Kahve piştikten sonra ise birkaç saniye dinlendirip telvenin dibe çökmesini sağlayarak daha pürüzsüz bir kahve deneyimi yaşayabilirsiniz!

4. Pişirme süresi ve ısı çoook önemli!

En mükemmel ısı ve pişirme süresini sizi hiç uğraştırmadan yapan kahve makinelerine şans verebilirsiniz.

5. Farklı tatlandırıcılar kullanarak deneyler yapın!

Şeker yerine bal veya pekmez gibi doğal tatlandırıcılar kahveye farklı bir lezzet katar. Bu alternatif tatlandırıcılar, kahvenin aromasını bozmadan tatlı bir dokunuş sağlayacaktır!

6. Baharatların gücünü hafife almayın, kullanın!

Geleneksel Türk kahvesine modern bir dokunuş katmak için tarçın, kakule veya damla sakızı gibi baharatlar ekleyerek kahveye farklı ve hoş bir aroma kazandırın!

7. Kahvenin eşlikçisi olmadan tadı da çıkmaz!

Lokum veya bitter çikolata gibi eşlikçi lezzetler hem kahvenin tadını daha da güzelleştirir hem de sizin keyfinizi arşa çıkarır!

Arçelik Telve ürünleriyle Türk kahvesi içmenin keyfi bir başka güzel!

Arçelik Telve ürünleriyle Türk kahvesi içmenin keyfi bir başka güzel!

Yıllardır Türk kahvesine bol köpük, her fincanda aynı lezzeti getiren Arçelik Telve 20. Yaşında! Türk kahvesinin yapımının meşakkatli olduğunu düşünenler, henüz Arçelik Telve ile tanışmamış olabilirsiniz. Çünkü Arçelik Telve Türk kahvesi makinesiyle kahveler tek bir tuş ile en ideal sıcaklıkta, en ideal lezzette ve bol köpüklü olarak hazırlanır! 

20 yıldır en keyifli, en mutlu, en duygulu anlara eşlik eden Arçelik Telve’nin 20.yaşını köpüğü bol, lezzeti yerinde Türk kahvesiyle kutlayalım. İyi ki varsın Telve!