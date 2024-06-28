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Jolly'den Serinleten Yaz Fırsatları ile Hayalinizdeki Tatili Yaşayın!

Jolly'den Serinleten Yaz Fırsatları ile Hayalinizdeki Tatili Yaşayın!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
28.06.2024 - 19:42

Yaz tatilinizi henüz planlamamışsanız ya da ikinci tatili düşünüyorsanız Jolly’nin yaz fırsatları yüzünüzü güldürecek. %50’ye varan indirimler, Bonus’a özel fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki tatili ertelemeyin, yerinizi hemen Jolly’den ayırttın.

Jolly Tur’un sunduğu ayrıcalıklı imkanlardan yararlanın ve unutulmaz bir yaz tatili geçirin.

Jolly Tur’un sunduğu ayrıcalıklı imkanlardan yararlanın ve unutulmaz bir yaz tatili geçirin.

Jolly Tur’un geniş destinasyon ağı sayesinde eğlenceyi keşfetme fırsatı yakalayın. Akdeniz’in masmavi sularında yelken açın, Ege'nin sıcak kumsallarını, tarihi mekanlarını ve lezzetli mutfağının keyfini çıkarın!

Konforlu konaklama seçenekleri ve eğlenceli aktivitelerle eşsiz bir tatil deneyimi yaşayın!

Konforlu konaklama seçenekleri ve eğlenceli aktivitelerle eşsiz bir tatil deneyimi yaşayın!

Ege ve Akdeniz’in eşsiz doğasıyla çevrili konforlu oteller ve tatil köylerinde dinlenmenin rahatını ve keyfini yaşayın!

Bununla birlikte tekne turları, su sporları, doğa yürüyüşleri gibi çeşitli aktivitelerle tatilinizi renklendirebileceğiniz Jolly ile her yaşa ve ilgiye uygun aktivitelerle dolu dolu bir tatil geçireceksiniz!

“Tatil bir ihtiyaçtır” diyen ve herkesin tatil yapması için özel fırsatlar sunan Jolly’de, % 50’ye varan indirim fırsatları sizleri bekliyor.

“Tatil bir ihtiyaçtır” diyen ve herkesin tatil yapması için özel fırsatlar sunan Jolly’de, % 50’ye varan indirim fırsatları sizleri bekliyor.

Ege ve Akdeniz’in birbirinden güzel otellerinde geçireceğiniz tatiliniz için %25’ini şimdi ödeyip kalanını tatilden hemen önce Bonus’a özel vade farksız 9 taksit imkanı ile tamamlayabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik kesintisiz iptal hakkı ile de tatiliniz tam anlamıyla güvence altında. 

Jolly, yaz fırsatları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak üzere www.jollytur.com, Jolly mobil uygulaması, 444 0 644 no’lu çağrı merkezi, yetkili acenteleri ya da Jolly merkez ofislerine davet ediyor!

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

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