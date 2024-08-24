İzmit'te Tramvayın Yayaya Çarptığı Feci Kaza Kamerada
İzmit'te Tramvayın Yayaya Çarptığı Feci Kaza Kamerada
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Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi mevki Gazi Mustafa Kemal bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan tramvay, yoldan geçen yayaya çarptı.
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Yaya tramvay altında kalırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında kalan yayayı çıkarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması neticesinde yaya tramvay altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan ve adının Engin (37) olduğu öğrenilen yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İşte o feci kazanın görüntüleri...
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