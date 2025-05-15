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İyi Hissetmenin Sırrı: Sinbiyotik Nedir, Ne İşe Yarar?

İyi Hissetmenin Sırrı: Sinbiyotik Nedir, Ne İşe Yarar?

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Onedio Content - Onedio Editörü
15.05.2025 - 10:32

Yoğun stres, düzensiz beslenme, hareketsizlik, uykusuzluk derken… Vücudumuzun dengesi kolayca bozulabiliyor. Özellikle sindirim sistemi bu dengesizliklerden ilk etkilenen yerlerin başında geliyor. Peki bağırsaklarımızı ve dolayısıyla tüm bedenimizi yeniden dengeye kavuşturmanın yolu ne olabilir? Cevap oldukça basit: Probiyotik,prebiyotik ve sinbiyotikler!

Probiyotik nedir?

Probiyotik nedir?

Probiyotikler; bağırsaklarımızda yaşayan, sağlığımızı destekleyen canlı mikroorganizmalardır. Kısacası, “iyi bakteriler” diyebiliriz. Yoğurt, kefir, fermente turşular ve bazı takviyeler aracılığıyla vücudumuza alınabilirler.

Probiyotikler sayesinde zararlı bakterilere karşı koruma sağlanır, sindirim rahatlar, gaz, şişkinlik gibi problemler azalır ve bağışıklık güçlenir! Ayrıca tüm bu bedensel etkisinin yanında psikolojiye de etkisi var. Probiyotikler sayesinde psikolojik olarak da daha dengeli hissedebilirsin çünkü bağırsaklar ikinci beyindir!

Probiyotiklerde Çeşitlilik Neden Önemlidir?

Bağırsak florası, yüzlerce farklı bakteri türünden oluşur. Bu yüzden tek bir probiyotik türü almak yerine farklı suşları (bakteri türlerini) içeren yani çoklu suşlu probiyotikler tercih edilmelidir. Her suşun (örneğin Lactobacillus rhamnosus ile Bifidobacterium longum) bağışıklık sistemi, sindirim ya da ruh hali gibi farklı alanlarda olumlu etkileri olabilir.

Bu çeşitlilik sayesinde vücudun daha geniş bir yelpazede desteklenmesi sağlanır.

Çoklu Suşların Faydaları

  • Sindirim sistemi üzerinde daha etkili sonuçlar

  • Bağışıklık sisteminin daha kapsamlı desteklenmesi

  • Ruh haline ve beyin-bağırsak aksına olumlu katkılar

  • Farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara daha iyi uyum sağlaması

Peki prebiyotik nedir?

Peki prebiyotik nedir?

Prebiyotikler ise probiyotiklerin “besini” olarak tanımlanabilir. Yani probiyotik bakterilerin bağırsaklarda çoğalması ve etkin olabilmesi için ihtiyaç duyduğu, sindirilemeyen lifli maddelerdir. Soğan, sarımsak, muz, yer elması, kuşkonmaz gibi bitkisel besinlerde bulunur.

Prebiyotikler, probiyotik bakterilerin büyümesini teşvik ederek bağırsak florasının dengede kalmasını sağlar, sindirim sistemi düzgün çalışır ve bağışıklık sistemi desteklenir.

Bunu daha önce duymamış dahi olabilirsin... Biz açıklayalım, sinbiyotik nedir?

Bunu daha önce duymamış dahi olabilirsin... Biz açıklayalım, sinbiyotik nedir?

Sinbiyotik = Probiyotik+Prebiyotik!

Sinbiyotik, probiyotik ve prebiyotiğin birleşimidir. Yani hem canlı faydalı bakterileri (probiyotik), hem de bu bakterilerin gelişmesini sağlayacak besinleri (prebiyotik) aynı anda içerir.

Bu ikili birliktelik, probiyotiklerin bağırsakta daha iyi tutunmasına ve daha uzun süre fayda sağlamasına yardımcı olur. Bu sayede hem sindirim hem de bağışıklık sistemi çok daha güçlü bir şekilde desteklenir

Özetle, prebiyotikler ve probiyotikler birlikte çok daha güçlüdür!

Şimdi sana bir sorumuz olacak...Gün içinde aşağıdakilerden hangisini yaşıyorsun?

Eğer bu etkilerden herhangi birini yaşıyorsan, senin ihtiyacın Sinbiyotik!

Eğer bu etkilerden herhangi birini yaşıyorsan, senin ihtiyacın Sinbiyotik!

Ne sadece probiyotik, ne sadece prebiyotik! Senin ihtiyacın 'Sinbiyotik'

Probiyotik mikroorganizmalar bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur. 'Sinbiyotik' Prosyn, 9 farklı orijinal probiyotik ve prebiyotik lifleriyle gerçek sinbiyotik etki sunar. 

Prosyn, 'İçin Gülsün Diye' Türkiye'nin İlaç İhracatı Şampiyonu World Medicine güvencesiyle! 💙

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