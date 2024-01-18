İstanbullular Dikkat! AKOM, Soğuk ve Yağışlı Havaya Karşı Uyardı
İstanbullular Dikkat! AKOM, Soğuk ve Yağışlı Havaya Karşı Uyardı
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Cuma akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle, havayolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri yaşanabileceği ifade edildi.
AKOM ayrıca hafta sonu itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın İstanbul’da etkili olacağını açıkladı.
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibariyle Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Halihazırda 12-15 derece aralığında seyreden sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
AKOM ayrıca Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle havayolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerinin yaşanabileceği uyarısı yaptı. Bu nedenle yatmadan önce mutlaka sobaların söndürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.
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