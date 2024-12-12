İstanbul’da Çocuklarıyla Keyifli Vakit Geçirmek İsteyen Ailelere 7 Etkinlik Önerisi
İstanbul’da Çocuklarıyla Keyifli Vakit Geçirmek İsteyen Ailelere 7 Etkinlik Önerisi
İstanbul, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebileceği birçok farklı alternatif sunuyor. Hafta sonlarını daha eğlenceli, öğretici ve unutulmaz hale getirmek isteyen aileler için şehirde hem doğayla iç içe olabileceğiniz hem de kültürel ve eğlenceli deneyimler yaşayabileceğiniz birçok etkinlik mevcut.
Bu içerikte, çocuklarınızla birlikte İstanbul'un büyüleyici atmosferinde gerçekleştirebileceğiniz 7 farklı etkinliği derledik. Eğlence dolu bir hafta sonu planı için bu önerilerden ilham alabilirsiniz! ❤️
1. Oyuncak Müzesi'ni gezin.
2. İstanbul Akvaryumu’nu ziyaret edin.
3. Miniatürk’te Türkiye’nin simgelerinin küçük hallerini görün.
4. Pierre Loti Tepesi’nde manzaraya karşı kahvaltı yapın!
5. Rahmi Koç Müzesi’nde bilim ve tarih yolculuğuna çıkın...
6. İstanbul Kelebek Çiftliği’nde doğanın büyüsünü keşfedin.
7. Yeni Açılan Tema World’de ailece eğlenceli bir gün geçirin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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