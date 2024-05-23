İsmail Saymaz Canlı Yayında Deniz Zeyrek'e Patladı: 'Neyi Tasvip Etmiyorsun, Gezilere Birlikte Gitmedik mi?'
İsmail Saymaz Canlı Yayında Deniz Zeyrek'e Patladı: 'Neyi Tasvip Etmiyorsun, Gezilere Birlikte Gitmedik mi?'
İBB bütçesiyle 37 gazetecinin Roma'ya gitmesiyle ilgili tartışmalara yorum yapan gazeteci Deniz Zeyrek'in 'Bu tür seyahatleri tasvip etmem' ifadelerine sinirlenen gazeteci İsmail Saymaz, 'Neyi tasvip etmiyorsun? Biz bu gezilere birlikte gitmedik mi? Bu ayıplı bir şey değil ki' dedi.
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Gazeteciler Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz arasında Sözcü TV canlı yayınında gerginlik yaşandı.
İBB bütçesiyle Roma gezisine götürülen 37 gazeteci konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zeyrek'in 'Bu tür seyahatları çok savunmam, tasvip de etmem' ifadeleri üzerine İsmail Saymaz sinirlendi.
Saymaz, "Neyi tasvip etmiyorsun? Biz bu gezilere birlikte gitmedik mi? Bu ayıplı bir şey değil ki. Hiç bir ayıp yok, ben 'Bir daha giderim' diyorum. Sen de daha önce katıldın ben de daha önce katıldım." dedi.
Saymaz'ın kendi ifadelerini anlamadığını söyleyen Zeyrek ise 'Konuyu çarpıtıyorsun' dedi.
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