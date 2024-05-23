İsmail Saymaz Canlı Yayında Deniz Zeyrek'e Patladı: 'Neyi Tasvip Etmiyorsun, Gezilere Birlikte Gitmedik mi?'

İBB bütçesiyle 37 gazetecinin Roma'ya gitmesiyle ilgili tartışmalara yorum yapan gazeteci Deniz Zeyrek'in 'Bu tür seyahatleri tasvip etmem' ifadelerine sinirlenen gazeteci İsmail Saymaz, 'Neyi tasvip etmiyorsun? Biz bu gezilere birlikte gitmedik mi? Bu ayıplı bir şey değil ki' dedi.