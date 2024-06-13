İş Bankası'nın Çocuklara Okuma Alışkanlığı Kazandıran “Karneni Göster Kitabını Al” Kampanyası 17 Yaşında!

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, Bankanın 100. kuruluş yıl dönümünün coşku ve heyecanını yaşadıkları 2024 yılında, 17.’si düzenlenen Karneni Göster Kitabını Al kampanyasının ayrı bir anlam ve önemi bulunduğunu vurguladı.

Aran, “Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimize dair bir kitap armağan etmiştik. Bu yıl ise iki kitabımızı çocuklarımızla buluşturuyoruz. İlkinde, Bankamızın 100 yıllık gelişimini çocuklarımıza aktarıyoruz. İkinci kitabımız ise ilk olarak 6 Şubat deprem felaketlerinden etkilenen illerde başlattığımız Bilim Kuşağı Atölyeleri çalışmamızı destekleyen; bilimi sevdiren ve bilimsel düşünceyi yerleştirmeye yönelik bir çalışma” diye konuştu.

Son ders zilinin çalmasıyla tatile girecek tüm öğrencilerin hem dinlenecekleri hem de eğlenecekleri bir yaz geçirmeleri temennisinde bulunan Hakan Aran, çocukların her iki kitabı da zevkle okumasını diledi.