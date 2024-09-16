iPhone 16 Serisi, Yeni Apple Watch ve AirPods modelleri Hepsiburada’da Ön Siparişte!

Hepsiburada “Eskiyi Kapında Yenile” kampanyasıyla Apple tutkunlarına eski telefonlarını en iyi fiyat garantisiyle yenileme fırsatı sunuyor.

Apple’ın heyecanla beklenen yeni ürünleri, iPhone 16 serisinin yanı sıra Apple Watch ve AirPods serisi, Hepsiburada üzerinden ön siparişe açılıyor. Apple’ın 9 Eylül’de ABD, Kaliforniya’daki Apple Park'ta gerçekleştirdiği lansmanın ardından, tüm dünyada merakla beklenen yeni telefonları, 13 Eylül Cuma günü saat 15:00’dan itibaren Hepsiburada müşterilerine özel ön sipariş fırsatıyla satışta olacak. Teslimatlar ise 20 Eylül itibarıyla HepsiJET hızı ve ayrıcalığı ile Türkiye’nin 81 iline ulaştırılacak.