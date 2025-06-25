Instagram Reel’lerine En Çok Eklenen 16 Şarkı

Instagram’da gezinirken, bu şarkıyı bir yerden hatırlıyorum dediğin oldu mu? Hatta o kadar sık duyduk ki bazı parçaları, artık melodisini duyar duymaz yüzümüz istemsizce filtreli gibi oluyor. Reel’ler sayesinde bazı şarkılar global fenomen haline geldi. İşte biz de tam bu yüzden Instagram Reel’lerinde en çok kullanılan şarkıları listeledik. Hazırsan, Reels evreninin en çok çalınan şarkılarına birlikte bakalım!