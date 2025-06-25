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Instagram Reel’lerine En Çok Eklenen 16 Şarkı

etiket Instagram Reel’lerine En Çok Eklenen 16 Şarkı

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
25.06.2025 - 12:06

Instagram’da gezinirken, bu şarkıyı bir yerden hatırlıyorum dediğin oldu mu? Hatta o kadar sık duyduk ki bazı parçaları, artık melodisini duyar duymaz yüzümüz istemsizce filtreli gibi oluyor. Reel’ler sayesinde bazı şarkılar global fenomen haline geldi. İşte biz de tam bu yüzden Instagram Reel’lerinde en çok kullanılan şarkıları listeledik. Hazırsan, Reels evreninin en çok çalınan şarkılarına birlikte bakalım!

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1. Sabrina Carpenter – Espresso

2. Jain – Makeba

3. Troye Sivan – One Of Your Girls

4. Raye, 070 Shake – Escapism

5. Sia – Unstoppable

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6. Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana

7. Simge – Aşkın Olayım

8. Tyla – Water

9. Billie Eilish – What Was I Made For?

10. Doja Cat - Woman

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11. Arctic Monkeys – I Wanna Be Yours

12. Miley Cyrus - Flowers

13. Chezile - Beanie

14. ROSÉ & Bruno Mars - APT.

15. Oğuzhan Koç & Merve Özbey - Geçsin Yıllar

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16. Aydilge - Hayat Şaşırtır

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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