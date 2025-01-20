İnsanlı İlk Uzay Misyonunda Neler Yaşandı? Tarihi Görevin Perde Arkası “Ufkun Ötesinde” D-Smart Go’da!

Bir milletin ufkunun sınırları aştığı o tarihi anın üzerinden tam bir yıl geçti. Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevini başarıyla tamamlayan Astronot Alper Gezeravcı, her yaşta gence ilham kaynağı oldu. Bu önemli bilim misyonu, birinci yıl dönümünde bir belgesel ile taçlandı. D-Smart GO’da yayınlanan ve yönetmenliğini Burcu Camcıoğlu’nun yaptığı “Ufkun Ötesinde” belgeseli, tarihi görevin perde arkasını, tanıklıklar eşliğinde ve ilk kez yayınlanan görüntülerle birlikte izleyiciyle buluştu.

Ufkun Ötesinde belgeselinin galası, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın ev sahipliğindeki belgeselin ilk gösterimi; bilim, sanat ve medya dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi.