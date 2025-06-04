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İnsana Durduk Yere Mutluluk Veren Rotalar

İnsana Durduk Yere Mutluluk Veren Rotalar

Hyundai Türkiye
Hyundai Türkiye - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 16:16

Evet çok güzel rotalar var. İnsan baktıkça hatta düşündükçe bile mutlu oluyor. 

Ama bir rotayı güzel yapan sadece manzarası mı? Yoksa yola çıktıkların, beraber yaşayacağınız maceralar, varınca içini kaplayacak huzur mu? Bize sorarsan hepsi. 

Peki sen bu maceraya var mısın?

Mutluluğun resmini yapmak zor. Ama bazı rotalar var ki insanı mutlu etmeye yeter.

Mutluluğun resmini yapmak zor. Ama bazı rotalar var ki insanı mutlu etmeye yeter.
www.istockphoto.com

Mutluluk bazen tek başına direksiyona geçip, kendini müziğe bırakıp, sadece gitmektir. Yavaş yavaş şehirden uzaklaşırken her şey silinir, kafan hafifler. Kim bilir? Belki sabahına Gökçeada’da uyanırsın, ya da Yedigöller’in serinliğinde ilk kahveni içersin.

Bazen de mutluluk, bir arabaya tüm ekip sığmaya çalışmaktır. Bagajda gitar, ön koltukta çekirdek…

Bazen de mutluluk, bir arabaya tüm ekip sığmaya çalışmaktır. Bagajda gitar, ön koltukta çekirdek…
www.istockphoto.com

Köprüden geçerken şarkıya bağırarak eşlik ettiğiniz o an mesela. Feribot iskelesinde güneş batarken kıkırdamak. Cunda’da patlayan sakızlı dondurma, Datça’da gün batımına yetişmeye çalışmak. Hız sınırları içinde tabii ☺️

Bazen daha yakındadır… Şehrindeki bir festivaldir mutluluk.

Bazen daha yakındadır… Şehrindeki bir festivaldir mutluluk.
www.istockphoto.com

Bir yaz akşamı sahneye en sevdiğin grup çıkar. Sen çamurlu ayakkabılarınla dans edersin. Ya da spontane bir planla, arabaya atlayıp gecenin bir yarısı sahilde çay içmeye inersiniz. Çünkü hala genciz, çünkü canımız öyle istedi.

İşte Hyundai INSTER, tüm bu rotalarda yanında. Sessiz, elektrikli, pratik. İster doğaya kaç, ister şehri gez, ister konserden konsere koş…

İşte Hyundai INSTER, tüm bu rotalarda yanında. Sessiz, elektrikli, pratik. İster doğaya kaç, ister şehri gez, ister konserden konsere koş…

Mutluluğun haritada bir yeri yok. Hyundai INSTER her yere seninle gelir.

Peki… Sen bu yolculuğa var mısın?

🚘💥 Karşınızda tamamen elektrikli Hyundai INSTER!

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