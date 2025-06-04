İnsana Durduk Yere Mutluluk Veren Rotalar

Evet çok güzel rotalar var. İnsan baktıkça hatta düşündükçe bile mutlu oluyor.

Ama bir rotayı güzel yapan sadece manzarası mı? Yoksa yola çıktıkların, beraber yaşayacağınız maceralar, varınca içini kaplayacak huzur mu? Bize sorarsan hepsi.

Peki sen bu maceraya var mısın?