İlişkiniz Bir Şarkı Olsaydı Hangisi Olurdu?

Senin ilişkin mükemmel bir çekim ile tatlı tatlı gurur savaşlarının tam ortasında duruyor. 'Seninle de olmuyor, sensiz de' havası tam size göre diyebiliriz. İki tarafın da güçlü karakteri zaman zaman kıvılcımlar çıkarsa da aranızdaki tutku ve bağ her zaman galip geliyor. Bu parçayı birlikte dinlemek isterseniz kesinlikle bir Soner Sarıkabadayı konserine gitmelisiniz! Passo üzerinden konserlere bakabilir, bilet satın alabilir ve o güne keyifli bir plan yapabilirsiniz.