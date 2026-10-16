İlişkiniz Bir Şarkı Olsaydı Hangisi Olurdu?
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Sen bize ilişkini, dinamiklerini anlat biz de senin ilişkinin hangi şarkı olabileceğini söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım, teste başlıyoruz. Sonuçlarda hangi şarkı çıktığını yazmayı unutma!
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1. Sevgilinle tartıştıktan hemen sonraki klasik senaryonuz bunlardan hangisi?
2. Peki birlikte dışarı çıktığınızda en çok hangisini yapmaktan keyif alırsınız?
3. Dışarıdan bakan bir arkadaşınız ilişkinizi tek bir kelimeyle tanımlayacak olsa bu ne olurdu?
4. Özel bir günü ya da yıldönümünü kutlama tarzınız nasıl peki?
5. İlişkinizde "Kırmızı Çizgi" dediğiniz şey nedir?
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6. Pazar günlerini birlikte nasıl geçirirsiniz?
7. Araba yolculuğu yaparken arabadaki o atmosfer bunlardan hangisi olur peki?
8. Aşkınız hangisi olurdu?
Soner Sarıkabadayı - Buz
Yıldız Tilbe - Çabuk Olalım Aşkım
Gülşen - Bangır Bangır
Teoman - Bana Öyle Bakma
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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