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İlişkiniz Bir Şarkı Olsaydı Hangisi Olurdu?

etiket İlişkiniz Bir Şarkı Olsaydı Hangisi Olurdu?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
16.10.2026 - 14:01
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Sen bize ilişkini, dinamiklerini anlat biz de senin ilişkinin hangi şarkı olabileceğini söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım, teste başlıyoruz. Sonuçlarda hangi şarkı çıktığını yazmayı unutma!

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1. Sevgilinle tartıştıktan hemen sonraki klasik senaryonuz bunlardan hangisi?

2. Peki birlikte dışarı çıktığınızda en çok hangisini yapmaktan keyif alırsınız?

3. Dışarıdan bakan bir arkadaşınız ilişkinizi tek bir kelimeyle tanımlayacak olsa bu ne olurdu?

4. Özel bir günü ya da yıldönümünü kutlama tarzınız nasıl peki?

5. İlişkinizde "Kırmızı Çizgi" dediğiniz şey nedir?

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6. Pazar günlerini birlikte nasıl geçirirsiniz?

7. Araba yolculuğu yaparken arabadaki o atmosfer bunlardan hangisi olur peki?

8. Aşkınız hangisi olurdu?

Soner Sarıkabadayı - Buz

Senin ilişkin mükemmel bir çekim ile tatlı tatlı gurur savaşlarının tam ortasında duruyor. 'Seninle de olmuyor, sensiz de' havası tam size göre diyebiliriz. İki tarafın da güçlü karakteri zaman zaman kıvılcımlar çıkarsa da aranızdaki tutku ve bağ her zaman galip geliyor. Bu parçayı birlikte dinlemek isterseniz kesinlikle bir Soner Sarıkabadayı konserine gitmelisiniz! Passo üzerinden konserlere bakabilir, bilet satın alabilir ve o güne keyifli bir plan yapabilirsiniz.

Yıldız Tilbe - Çabuk Olalım Aşkım

Sizin ilişkiniz mantığın bittiği, duyguların ve hislerin tavan yaptığı o katıksız aşk dünyasında yaşıyor. Ağlarken bir anda gülebilen, sevgisini hesapsızca ve sonuna kadar yaşayan bir çiftsiniz. Kalpten bağlandığınız bu aşkı canlı dinlemek ve duygularınızı dışa vurmak için 27 Ekim'de Ataköy marinadaki konsere gitmelisiniz! Konser biletlerinizi Passo'dan satın alabilir, aşkınızı Yıldız Tilbe ile taçlandırabilirsiniz.

Gülşen - Bangır Bangır

Sizin ilişkinizde monotonluğa ve sıkıcılığa asla yer yok! Şehrin ritmini tutan, özgüveni yüksek, birlikte eğlenmeyi ve dikkat çekmeyi seven dinamik bir çiftsiniz. Enerjinizi hiç düşürmeyecek bu temposu yüksek canlı performans için 21 Ekim'de Ataköy'de yerinizi ayırmak için biletinizi Passo'dan hemen satın alabilirsiniz. Bu konser aşkınıza bol eğlence katacak gibi duruyor, biz şimdiden söyleyelim!

Teoman - Bana Öyle Bakma

Sizin ilişkiniz dış dünyanın gürültüsünden uzak, kendi kurallarını yazan cool bir sığınak gibi. Yüksek sesli laflara veya yapmacık gösterişlere ihtiyacınız yok. Yan yana sakince durmak bile size yetiyor. Bu özgün ve derin bağınıza eşlik edecek Teoman konseri ise 24 Ekim'de Ataköy'de! Eşsiz ve romantik bir akşam için biletlerinizi Passo'dan satın alabilir, sahnedeki o zamansız ruha tanıklık edebilirsiniz.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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