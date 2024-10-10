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İkinci El Araba Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 8 Kural

İkinci El Araba Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 8 Kural

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
10.10.2024 - 12:46

Bütçesine uygun araç satın almak isteyenlerin ilk adresi 2. el ilan siteleri oluyor. Herkesin kesesine uygun bir seçenek bulabildiği bu siteler, oturduğunuz yerden hayalinizdeki ikinci el arabayı bulmanıza yardımcı oluyor.  Ancak oyunu kurallarına göre oynamayanlar, yeni araç satın alma sürecinde bazı acı tecrübeler yaşayabiliyor. Bireysel satıcıdan ve galeriden alacağınız ikinci el araçlarda kandırılmamak için birkaç kritik noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. İşte, akıllıca yatırım yapmak ve 2. elde güvenilir bir araba satın almak isteyenlerin bilmesi gereken 8 kural:

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1. Araç Geçmişi Hakkında Bilgi Alın

1. Araç Geçmişi Hakkında Bilgi Alın

İkinci el araç alırken en önemli adımlardan biri aracın geçmişini detaylıca incelemek. Beğendiğiniz araç hakkında ilk bilmeniz gereken şey daha önce trafik kazalarına karışıp karışmadığı. Araç işlemliyse ve değişen parçaları varsa yapılan değişikliklerin detaylarını da mutlaka öğrenmelisiniz. İkinci el bir aracın geçmişini öğrenmek için sigorta ve hasar kayıtlarını sorgulamayı unutmamalısınız.

2. Kilometre Doğrulaması Yapın

2. Kilometre Doğrulaması Yapın

Aracın kilometresinin doğruluğu, ikinci el pazarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu. Kilometresi ile oynanmış araçlarda, daha fazla bakım masrafı ve beklenmeyen sorunlar ortaya çıkabiliyor. Dilerseniz ücretli SMS servisi ile araç plakasını 5664'e göndererek km bilgisini sorgulayabilirsiniz.

3. Aracı Görmeden Kapora ve Ön Ödeme Göndermeyin

3. Aracı Görmeden Kapora ve Ön Ödeme Göndermeyin

Çok iyi bir fırsat buldunuz ve elinizden kaçıp gitmesini istemiyorsunuz. Bu aşamada satıcının sizden istediği kapora veya ön ödemeyi gönderecek misiniz? İkinci el araç alımlarında, dolandırıcılık riskleriyle karşılaşmamak için aracı görmeden herhangi bir ödeme yapmamanız gerekiyor. Güvenli bir alım süreci için ödeme, araç devir işlemleri sırasında gerçekleştirilmeli.

4. Araç için Kendi Ekspertiz Raporunuzu Alın

4. Araç için Kendi Ekspertiz Raporunuzu Alın

Artık araçla ciddi düşünüyorsunuz! Ancak aracın mekanik ve teknik durumu hakkında verilen ilan bilgileri son kararı vermek için yeterli değil. Bu adımda, güvenilir ve uzman ekibe sahip bir oto ekspertiz merkezinden rapor almanız gerekiyor. Motor, şanzıman, fren sistemi gibi gözle tespit edemeyeceğiniz hayati parçaların uzmanlar tarafından incelenmesi oldukça önemli. Aksi halde ekspertizden kaçarak tasarruf edeceğiniz küçük miktar, araçtaki aksaklıkları fark ettikçe size kat kat fazla zarar olarak geri dönebilir.

5. Test Sürüşünü Sakın Atlamayın

5. Test Sürüşünü Sakın Atlamayın

İkinci el araç satın alırken gözle incelemek yetmez! Bu süreçte aracın motor performansı, direksiyon hakimiyeti, fren durumu ve genel sürüş konforu gibi özellikleri test etmek için bir sürüşe çıkmalısınız. Böylece aracın herhangi bir anormal ses çıkarıp çıkarmadığını, ses sistemindeki veya klimadaki aksaklıkları da gözlemleyebilirsiniz.

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6. Araç Alım Satım Belgelerinin Kontrol Edin

6. Araç Alım Satım Belgelerinin Kontrol Edin

Noter huzurunda yapılacak satış işlemlerinde aracın ruhsatı, sigorta poliçesi, muayene durumu gibi belgelerin eksiksiz olması gerekiyor. Satış öncesinde bu belgeleri dikkatlice inceleyerek yasal süreçlerin tamamlandığından emin olmalısınız. Bu adımda yedek anahtarı da sakın unutmayın! Bir gece arabanızın, kapının önünden gizemli bir şekilde kaybolduğunu görmemek için aracın yedek anahtarının da size teslim edilmesi önemli.

7. Güvenilir Satıcıları Tercih Edin

7. Güvenilir Satıcıları Tercih Edin

Araç alırken güvenilir ve bilinen satıcıları tercih etmek, dolandırıcılık risklerini düşürmeye ve aracın durumu hakkında daha sağlıklı bilgi almanıza yardımcı oluyor. Yetkili bayiler, galeriler ve kurumsal ikinci el ilan platformları bu güvenilir satıcılardan bazıları. Bilinen web sitelerini tercih etmek ve galerilerin yetki belgesini sorgulamak alabileceğiniz en basit önlemler arasında yer alıyor. Özellikle kurumsal olmayan sosyal medya hesapları ve farklı platformlardan yapılan satışlardan kesinlikle uzak durmalısınız.

8. Zorunlu Hale Gelen Güvenli Ödeme Sistemini Kullanın

8. Zorunlu Hale Gelen Güvenli Ödeme Sistemini Kullanın

Nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen tüm 2. el araç alım-satım işlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu hale getirildi. Yani ödemesini sistem üzerinden gerçekleştirmeyenlerin noter tarafından taşıt devir işlemi yapılmayacak. Siz de yanıltıcı uygulamalardan kaçınmak ve ödemenizi güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için mutlaka güvenli ödeme sistemini tercih etmelisiniz.

Bonus: Aradığınız 2. el araca ederinin çok üzerinde para vermek istemiyorsanız fiyat aralığını iyi belirlemeniz gerekiyor. Doğru piyasa fiyatını öğrenmek için arabam.com Arabam Kaç Para? algoritmasının isabetli tespitlerden faydalanabilirsiniz.

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