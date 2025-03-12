“İftarda Ne Yesem?” Derdine Son! Sana Özel İftar Menüsü Öneriyoruz!
“İftarda Ne Yesem?” Derdine Son! Sana Özel İftar Menüsü Öneriyoruz!
Ramazan ayı geldiğine göre iftar menüleri de hazırlansın! Ama eğer iftarda tam sana göre olacak menüyü bilmiyorsan, sana leziz mi leziz önerilerimiz var.
Başlıyoruz! Sahur hazırlıklarına ne zaman başlıyorsun?
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Sahurda yedik, içtik ve az bir zaman kaldı. Kaç bardak su içiyorsun?
Devam edelim! Yaşamak için mi yemek yiyenlerdensin?
Söyle bakalım, bir oturuşta kaç tabak yemek yiyebilirsin?
Dürüst ol: Açken sinirli biri oluyor musun? Aramızda! 🤫
İftarı beklerkenki modun bunlardan hangisine yakın?
Sence iyi bi' yemeğin sırrı bunlardan hangisi olabilir?
Sofradan karnın doymuş bir şekilde kalkman için ne olması gerekiyor?
Son sorudayız! Kalabalık yemeklerden keyif alıyor musun?
İftar menün hazır: Şefin Tavası ve Mercimek Çorbası!
İftar menün hazır: Bi’ Köri ve Domates Çorbası!
İftar menün hazır: Chili Lokumu ve Mercimek Çorbası!
İftar menün hazır: Kekiklim ve Domates Çorbası!
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