onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
“İftarda Ne Yesem?” Derdine Son! Sana Özel İftar Menüsü Öneriyoruz!

“İftarda Ne Yesem?” Derdine Son! Sana Özel İftar Menüsü Öneriyoruz!

Tavuk Dünyası
Tavuk Dünyası - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 14:03

Ramazan ayı geldiğine göre iftar menüleri de hazırlansın! Ama eğer iftarda tam sana göre olacak menüyü bilmiyorsan, sana leziz mi leziz önerilerimiz var.

Başlıyoruz! Sahur hazırlıklarına ne zaman başlıyorsun?

Başlıyoruz! Sahur hazırlıklarına ne zaman başlıyorsun?

Sahurda yedik, içtik ve az bir zaman kaldı. Kaç bardak su içiyorsun?

Devam edelim! Yaşamak için mi yemek yiyenlerdensin?

Söyle bakalım, bir oturuşta kaç tabak yemek yiyebilirsin?

Söyle bakalım, bir oturuşta kaç tabak yemek yiyebilirsin?

Dürüst ol: Açken sinirli biri oluyor musun? Aramızda! 🤫

İftarı beklerkenki modun bunlardan hangisine yakın?

Sence iyi bi' yemeğin sırrı bunlardan hangisi olabilir?

Sence iyi bi' yemeğin sırrı bunlardan hangisi olabilir?

Sofradan karnın doymuş bir şekilde kalkman için ne olması gerekiyor?

Sofradan karnın doymuş bir şekilde kalkman için ne olması gerekiyor?

Son sorudayız! Kalabalık yemeklerden keyif alıyor musun?

Son sorudayız! Kalabalık yemeklerden keyif alıyor musun?

İftar menün hazır: Şefin Tavası ve Mercimek Çorbası!

İftar menün hazır: Şefin Tavası ve Mercimek Çorbası!

İftarda ne yiyeceğine karar veremeyenler el kaldırsın, çünkü şahane bir önerimiz var! İyi bi’ yemek için şöyle kocamaaaan bir tabakta sunulacak leziz tavuklar, özel soslu enfes makarna ve taptaze akdeniz salatası iyi bir seçenek olabilir. Ama öncesinde Türk Mutfağı'nın geleneksel lezzetlerinden mercimek çorbasına kim hayır diyebilir ki?

Tavuk Dünyası, Ramazan boyunca iyi yemeği sofraya taşıyor. İftar sofralarında Tavuk Dünyası'nın yorumuyla yeniden hazırlanmış sıcacık bir çorba, 12-14 saat marine edilen leziz tavuk seçenekleri ve damaklarda iz bırakacak enfes soslu makarnasıyla akdeniz salatası sizleri bekliyor.

Tavuk Dünyası'nın iştah açıcı içeriklerine ulaşmak için buraya tıkla!

İftar menün hazır: Bi’ Köri ve Domates Çorbası!

İftar menün hazır: Bi’ Köri ve Domates Çorbası!

Sen iftarda sosuyla fark yaratan yemekleri yemeyi çok seviyorsun. Klasikten pek şaşmak istemiyorsun ama farklı tatlara da her zaman açıksın. E gün boyunca oruçlu olmayı iftar sofrasında güzel bir yemek ile taçlandırmak çok iyi olmaz mıydı? Bunun için sana önerdiğimiz menü, bizce şahane bir seçenek olacak!

Tavuk Dünyası, Ramazan boyunca iyi yemeği sofraya taşıyor. İftar sofralarında Tavuk Dünyası'nın yorumuyla yeniden hazırlanmış sıcacık bir çorba, 12-14 saat marine edilen leziz tavuk seçenekleri ve damaklarda iz bırakacak enfes soslu makarnasıyla Akdeniz salatası sizleri bekliyor.

Tavuk Dünyası'nın iştah açıcı içeriklerine ulaşmak için buraya tıkla!

İftar menün hazır: Chili Lokumu ve Mercimek Çorbası!

İftar menün hazır: Chili Lokumu ve Mercimek Çorbası!

Sen yemeklerinde iftar sofrasında bile çeşit çeşit baharatların tatlarından vazgeçemeyen birisin. “Önce gözüm doymalı, sonra karnım doyar zaten” deyip kocaman tabaklarda yemek yemeye bayılıyorsun. E iftar sofrasına da böyle bir menü yakışır!

Tavuk Dünyası, Ramazan boyunca iyi yemeği sofraya taşıyor. İftar sofralarında Tavuk Dünyası'nın yorumuyla yeniden hazırlanmış sıcacık bir çorba, 12-14 saat marine edilen leziz tavuk seçenekleri ve damaklarda iz bırakacak enfes soslu makarnasıyla akdeniz salatası sizleri bekliyor.

Tavuk Dünyası'nın iştah açıcı içeriklerine ulaşmak için buraya tıkla!

İftar menün hazır: Kekiklim ve Domates Çorbası!

İftar menün hazır: Kekiklim ve Domates Çorbası!

Sen yaşamak için yemek yiyenlerden değilsin, ama tam olarak yemek yemek için yaşayanlardan da değil. Sen hayatın iyi bi’ yemeği hak ettiğini düşünüp lezzetli yemeklere odaklanan birisin. Açken biraz gergin olabilirsin ama aramızda, merak etme! Bu gerginliği iyi bi’ yemek ile hemen yok edebilirsin. 

Tavuk Dünyası, Ramazan boyunca iyi yemeği sofraya taşıyor. İftar sofralarında Tavuk Dünyası'nın yorumuyla yeniden hazırlanmış sıcacık bir çorba, 12-14 saat marine edilen leziz tavuk seçenekleri ve damaklarda iz bırakacak enfes soslu makarnasıyla akdeniz salatası sizleri bekliyor.

Tavuk Dünyası'nın iştah açıcı içeriklerine ulaşmak için buraya tıkla!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Tavuk Dünyası
Tavuk Dünyası
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0