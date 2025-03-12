“İftarda Ne Yesem?” Derdine Son! Sana Özel İftar Menüsü Öneriyoruz!

Sen iftarda sosuyla fark yaratan yemekleri yemeyi çok seviyorsun. Klasikten pek şaşmak istemiyorsun ama farklı tatlara da her zaman açıksın. E gün boyunca oruçlu olmayı iftar sofrasında güzel bir yemek ile taçlandırmak çok iyi olmaz mıydı? Bunun için sana önerdiğimiz menü, bizce şahane bir seçenek olacak!

Tavuk Dünyası, Ramazan boyunca iyi yemeği sofraya taşıyor. İftar sofralarında Tavuk Dünyası'nın yorumuyla yeniden hazırlanmış sıcacık bir çorba, 12-14 saat marine edilen leziz tavuk seçenekleri ve damaklarda iz bırakacak enfes soslu makarnasıyla Akdeniz salatası sizleri bekliyor.

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